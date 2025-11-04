Pianeta Milan
Milan, arrivano buone notizie: Pulisic verso il rientro, mentre Rabiot…

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano ai microfoni di SkySport 24 fuori da Milanello, emergono delle buone notizie su Christian Pulisic.
Alessia Scataglini
Il Milan e Massimiliano Allegri possono tornare a sorridere. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano ai microfoni di SkySport 24 fuori da Milanello, emergono delle buone notizie sullo stato fisico dell'americano Christian Pulisic.

Milan, Pulisic vicino al rientro

Il numero 11 del Milan, infortunatosi in Nazionale al flessore, è ancora in fase di recupero ma, secondo quanto riferito da Di Stefano, lo statunitense sembrerebbe essere quasi a posto e, tra domani e dopodomani, potrebbe tornare finalmente ad allenarsi in gruppo per essere poi convocato per la sfida contro il Parma, in programma sabato 08 novembre alle ore 20:45 allo stadio Tardini, ultimo match prima della sosta.

Non solo Pulisic, sono arrivate anche delle novità su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, reduce da un infortunio al polpaccio rimediato anche lui in Nazionale, a differenza dell'americano sembrerebbe essere ancora un po' indietro di condizione. Non è detto che il calciatore riesca a recuperare prima della sosta delle Nazionali.

