Il Milan e Massimiliano Allegri possono tornare a sorridere. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano ai microfoni di SkySport 24 fuori da Milanello, emergono delle buone notizie sullo stato fisico dell'americano Christian Pulisic.
Milan, Pulisic vicino al rientro
Il numero 11 del Milan, infortunatosi in Nazionale al flessore, è ancora in fase di recupero ma, secondo quanto riferito da Di Stefano, lo statunitense sembrerebbe essere quasi a posto e, tra domani e dopodomani, potrebbe tornare finalmente ad allenarsi in gruppo per essere poi convocato per la sfida contro il Parma, in programma sabato 08 novembre alle ore 20:45 allo stadio Tardini, ultimo match prima della sosta.