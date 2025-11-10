Il Milan di Massimiliano Allegri arriva alla sosta Nazionali del mese di novembre , l'ultima del 2025 , con 22 punti in 11 partite e il secondo posto in classifica , pari merito con il Napoli , a - 2 dalla coppia di testa formata da Inter e Roma . Numeri, tutto sommato, lusinghieri per una squadra reduce da un'annata disastrosa. E che avrebbero potuto essere addirittura migliori se il Diavolo non fosse calato nel rendimento dopo la sosta Nazionali di ottobre .

Milan, ma come voli con Rabiot! Senza, invece ....

Una flessione, però, dettata - oltre che dagli errori contro le piccole - dal fatto che Allegri ha potuto e dovuto schierare sempre gli stessi giocatori causa numerosi infortuni. Specialmente quelli dei top player Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Dati alla mano, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, esiste un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Con il pupillo di Allegri in mezzo al campo, quattro vittorie e un pareggio tra Serie A e Coppa Italia, con un solo gol subito (su calcio di rigore da Kevin De Bruyne). Senza di lui, due vittorie e tre pareggi, con ben sei gol incassati però.