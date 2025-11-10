Pianeta Milan
Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 giunto in estate dall'Olympique Marsiglia per 7 milioni di euro più bonus, è stato la chiave del bell'avvio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri. I problemi sono iniziati con il suo...
Il Milan di Massimiliano Allegri arriva alla sosta Nazionali del mese di novembre, l'ultima del 2025, con 22 punti in 11 partite e il secondo posto in classifica, pari merito con il Napoli, a - 2 dalla coppia di testa formata da Inter e Roma. Numeri, tutto sommato, lusinghieri per una squadra reduce da un'annata disastrosa. E che avrebbero potuto essere addirittura migliori se il Diavolo non fosse calato nel rendimento dopo la sosta Nazionali di ottobre.

Milan, ma come voli con Rabiot! Senza, invece ....

Una flessione, però, dettata - oltre che dagli errori contro le piccole - dal fatto che Allegri ha potuto e dovuto schierare sempre gli stessi giocatori causa numerosi infortuni. Specialmente quelli dei top player Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Dati alla mano, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, esiste un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Con il pupillo di Allegri in mezzo al campo, quattro vittorie e un pareggio tra Serie A e Coppa Italia, con un solo gol subito (su calcio di rigore da Kevin De Bruyne). Senza di lui, due vittorie e tre pareggi, con ben sei gol incassati però.

Relativamente al solo campionato, con Rabiot il Milan ha fatto 10 punti in 4 partite, per una media di 2,5 per partita e la proiezione di 95 punti in 38 partite: un passo da Scudetto assicurato. Senza il transalpino in mediana, invece, 9 punti in 5 partite, per una media di 1,8: un passo da lotta per un posto in Champions League fino alle ultime giornate. Recuperare Rabiot sarà fondamentale per il Diavolo: Allegri lo aspetta, alla ripresa delle ostilità dopo la sosta, per il derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

