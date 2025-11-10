Pianeta Milan
Parma-Milan, la forza del gruppo: il post social che unisce lo spogliatoio dopo la delusione del ‘Tardini’

Parma-Milan, il post social che unisce i rossoneri dopo il pareggio
Il Milan pareggia 2-2 a Parma nonostante il doppio vantaggio iniziale. Dal gruppo rossonero arriva però un segnale chiaro di unità e compattezza, come testimoniano i post social dei giocatori dopo il deludente pareggio del 'Tardini'
Il pareggio di Parma ha lasciato l'amaro in bocca al Milan di Massimiliano Allegri, incapace di dare continuità al successo con la Roma: al 'Tardini' termina 2-2 con il Parma. I rossoneri partono forte, aprendo le marcature con Saelemaekers e raddoppiando su rigore con Leao. Prima dell’intervallo, Bernabé accorcia per i padroni di casa con un gran gol. Nella ripresa i ragazzi di Cuesta si fanno aggressivi e trovano il pareggio con Delprato dopo diverse azioni pericolose. Nel finale, entrambe le squadre sembrano poter vincere, ma Pulisic e Saelemaekers sprecano due nitide occasioni per il Milan.

Parma-Milan, l'incoraggiante post social dei calciatori rossoneri

Ma dal gruppo rossonero, nonostante la delusione, arriva un segnale chiaro: unità e compattezza. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sui social diversi giocatori rossoneri hanno pubblicato la stessa foto: quella dell'unione in cerchio prima del fischio d'inizio con i gialloblù. Più che un semplice scatto pre-partita, è un vero e proprio messaggio simbolico lanciato dai leader dello spogliatoio, dal capitano Maignan al suo vice Leao, che dopo una delusione vogliono ribadire l'importanza del rimanere uniti.

Un invito alla squadra a non farsi travolgere dal rimpianto per i due punti persi, ma a mantenere lo spirito giusto in vista della ripresa, quando il calendario si farà più impegnativo e ogni dettaglio potrà fare la differenza. La sosta arriva nel momento giusto per ritrovare energie e concentrazione, ma anche per ricordare ciò che quella foto rappresenta: un Milan che vuole restare unito per continuare a credere nei propri obiettivi e nei propri sogni.

