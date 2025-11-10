Parma-Milan, il post social che unisce i rossoneri dopo il pareggio

Il pareggio di Parma ha lasciato l'amaro in bocca al Milan di Massimiliano Allegri, incapace di dare continuità al successo con la Roma: al 'Tardini' termina 2-2 con il Parma. I rossoneri partono forte, aprendo le marcature con Saelemaekers e raddoppiando su rigore con Leao. Prima dell’intervallo, Bernabé accorcia per i padroni di casa con un gran gol. Nella ripresa i ragazzi di Cuesta si fanno aggressivi e trovano il pareggio con Delprato dopo diverse azioni pericolose. Nel finale, entrambe le squadre sembrano poter vincere, ma Pulisic e Saelemaekers sprecano due nitide occasioni per il Milan.