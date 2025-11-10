Milan, Ordine sicuro: 'I rossoneri non sono da scudetto, ecco perchè...'

"Milan, la cruda verità: non è attrezzato per partecipare alla corsa scudetto" come titolo, è poi anche: "Inesperienza, ingenuità, rosa inadeguata e poco carattere: un club vincente non è così". Su Nkunku:"Dopo un’ora di gioco, ha lasciato il posto a Loftus Cheek con zero rimpianti, segno di un contributo alla causa molto modesto". il giornalista è stato critico anche su Estupinan:"Sull’ingenuità commessa da Estupinan sul finire della prima frazione per cogliere il primo riscontro".
Infine Ordine ha sostenuto: "C’è inoltre da segnalare un minimo comun denominatore che è di natura psicologica e riguarda la personalità del gruppo. Per stare al vertice del campionato devi poter contare su una squadra che non teme di sfidare la tempesta nei momento clou delle sfide".
