Ordine boccia il Milan: “Per stare al vertice devi poter contare su una squadra con queste caratteristiche”

Milan, Ordine sicuro: 'I rossoneri non sono da scudetto, ecco perchè...'
Il giornalista Franco Ordine ha analizzato il momento del Milan esprimendo un parere sulle possibilità dei rossoneri di vincere lo scudetto: ecco le sue dichiarazioni dopo il deludente pareggio ottenuto al Tardini contro il Parma
Il deludente pareggio contro il Parma ha ridimensionato le ambizioni di scudetto del Milan. I rossoneri non hanno saputo gestire il doppio vantaggio facendosi rimontare dai gialloblù. Due punti persi contro una squadra modesta per la formazione di Massimiliano Allegri, che si sommano a quelli contro Cremonese e Pisa.

Milan, le parole di Ordine sulla ambizioni scudetto dei rossoneri

—  

Ad analizzare il momento dei rossoneri è stato il giornalista, Franco Ordine. Ecco le sue parole nell'editoriale pubblicato su Il Giornale:

"Milan, la cruda verità: non è attrezzato per partecipare alla corsa scudetto" come titolo, è poi anche: "Inesperienza, ingenuità, rosa inadeguata e poco carattere: un club vincente non è così". Su Nkunku:"Dopo un’ora di gioco, ha lasciato il posto a Loftus Cheek con zero rimpianti, segno di un contributo alla causa molto modesto". il giornalista è stato critico anche su Estupinan:"Sull’ingenuità commessa da Estupinan sul finire della prima frazione per cogliere il primo riscontro".

Infine Ordine ha sostenuto: "C’è inoltre da segnalare un minimo comun denominatore che è di natura psicologica e riguarda la personalità del gruppo. Per stare al vertice del campionato devi poter contare su una squadra che non teme di sfidare la tempesta nei momento clou delle sfide".  

