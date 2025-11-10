Pianeta Milan
Il Milan verso il derby, stavolta Allegri benedice la sosta Nazionali: ecco le motivazioni

Milan, una sosta benedetta: Allegri potrà recuperare gli infortunati. Per il derby ...
Il 2-2 maturato al 'Tardini' di Parma sabato sera manda il Milan di Massimiliano Allegri alla sosta Nazionali, l'ultima del 2025, con 22 punti in classifica e il secondo posto insieme al Napoli, alle spalle di Inter e Roma. Con il derby alla ripresa
'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come tra mali minori di questa sosta Nazionali per il Milan ci sia il fatto che non ci saranno voli transoceanici in vista e, soprattutto, alcuni membri importanti della rosa rimarranno a Milanello per allenarsi e recuperare la forma migliore.

Milan, la sosta permetterà di recuperare tutti

Pervis Estupiñán, Ardon Jashari, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Santiago Giménez - per vari motivi - non figurano nell'elenco dei convocati delle rispettive selezioni Nazionali e potranno lavorare in vista del derby Inter-Milan in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Inoltre, ha evidenziato il quotidiano torinese, a parte Mike Maignan e Christopher Nkunku, che andranno con la Francia fino in Azerbaigian domenica 16 novembre (ma già martedì 18 saranno di rientro a Milanello), non ci saranno trasferte particolarmente lunghe per gli altri.

LEGGI ANCHE: Milan, tornano gli indispensabili: nel derby contro l’Inter mister Allegri andrà sul sicuro >>>

Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia) torneranno da mister Massimiliano Allegri a Milanello lunedì 17 novembre. Il croato Luka Modrić lo farà mercoledì 19 novembre. Strahinja Pavlović e Rafael Leão rientreranno martedì 18. Gli ultimi a rientrare, tre giorni prima del derby, saranno Davide Bartesaghi (Italia Under 21) e i belgi Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Salvo altri imprevisti, Allegri avrà tutta la rosa a disposizione per la prima volta in stagione.

