Inoltre, ha evidenziato il quotidiano torinese, a parte Mike Maignan e Christopher Nkunku , che andranno con la Francia fino in Azerbaigian domenica 16 novembre (ma già martedì 18 saranno di rientro a Milanello), non ci saranno trasferte particolarmente lunghe per gli altri.

Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia) torneranno da mister Massimiliano Allegri a Milanello lunedì 17 novembre. Il croato Luka Modrić lo farà mercoledì 19 novembre. Strahinja Pavlović e Rafael Leão rientreranno martedì 18. Gli ultimi a rientrare, tre giorni prima del derby, saranno Davide Bartesaghi (Italia Under 21) e i belgi Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Salvo altri imprevisti, Allegri avrà tutta la rosa a disposizione per la prima volta in stagione.