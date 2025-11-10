'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nel Milan che si è fatto rimontare da 0-2 a 2-2 dal Parma nell'ultima partita, mancassero l'esperienza di Adrien Rabiot e (almeno dall'inizio) di Christian Pulisic. Difficilmente un centrocampista con 227 partite nel PSG, poi 212 con la Juventus e 56 con la Nazionale della Francia si sarebbe sottratto dalla lotta per i tre punti al 'Tardini'. Così come avrebbe fatto un Pulisic in condizioni fisiche decenti, anziché quello spento visto negli ultimi 20' di Parma, in cui si è anche divorato una palla-gol enorme.