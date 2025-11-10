Uscito di scena Rabiot per via di un infortunio, una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, il Milan ha giocato altre cinque partite: lo 'score' è di 2 vittorie e 3 pareggi, ma con ben 6 gol incassati. Per la 'rosea', il contributo di Rabiot è fondamentale. Al fianco di Luka Modrić, ragiona a centrocampo, palleggia, corre, sostiene la difesa e si incunea in area di rigore avversari. Elemento di assoluta personalità, determinante per una squadra che fino all’anno scorso peccava di carattere.
LEGGI ANCHE: Milan, il nuovo attaccante sarà un top e lo sceglierà Allegri. Ma c’è una variabile >>>
Rabiot, dunque, tornerà titolare nel derby Inter-Milan, così come Pulisic, che aveva realizzato 6 gol e fornito 2 assist in 8 partite tra Serie A e Coppa Italia disputate prima della lesione al bicipite femorale destro, dello stop di un mese e dello scampolo di match di Parma. Contro i nerazzurri, poi, ritornerà titolare anche Fikayo Tomori in difesa. Allegri riavrà a pieno regime, poi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, anche Ardon Jashari e Santiago Giménez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA