Milan, tornano gli indispensabili: nel derby contro l’Inter mister Allegri andrà sul sicuro

Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, si giocherà il derby Inter-Milan e il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ritroverà gli infortunati illustri. Il...
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nel Milan che si è fatto rimontare da 0-2 a 2-2 dal Parma nell'ultima partita, mancassero l'esperienza di Adrien Rabiot e (almeno dall'inizio) di Christian Pulisic. Difficilmente un centrocampista con 227 partite nel PSG, poi 212 con la Juventus e 56 con la Nazionale della Francia si sarebbe sottratto dalla lotta per i tre punti al 'Tardini'. Così come avrebbe fatto un Pulisic in condizioni fisiche decenti, anziché quello spento visto negli ultimi 20' di Parma, in cui si è anche divorato una palla-gol enorme.

Il Milan verso il derby: Rabiot e Pulisic, ci siamo

Ma per il derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', dopo la sosta della Serie A, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ritroverà, subito, dall'inizio, i suoi due indispensabili. I dati parlano chiaro. Con Rabiot in campo, in quattro partite di campionato, il Milan aveva vinto tre volte e pareggiato una (a Torino contro la Juve), subendo un solo gol - per giunta su calcio di rigore - da Kevin De Bruyne in 360' più recuperi vari. Anzi, 450' più recuperi, se nel computo includiamo anche la sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Uscito di scena Rabiot per via di un infortunio, una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, il Milan ha giocato altre cinque partite: lo 'score' è di 2 vittorie e 3 pareggi, ma con ben 6 gol incassati. Per la 'rosea', il contributo di Rabiot è fondamentale. Al fianco di Luka Modrić, ragiona a centrocampo, palleggia, corre, sostiene la difesa e si incunea in area di rigore avversari. Elemento di assoluta personalità, determinante per una squadra che fino all’anno scorso peccava di carattere.

Rabiot, dunque, tornerà titolare nel derby Inter-Milan, così come Pulisic, che aveva realizzato 6 gol e fornito 2 assist in 8 partite tra Serie A e Coppa Italia disputate prima della lesione al bicipite femorale destro, dello stop di un mese e dello scampolo di match di Parma. Contro i nerazzurri, poi, ritornerà titolare anche Fikayo Tomori in difesa. Allegri riavrà a pieno regime, poi, secondo il quotidiano sportivo nazionale, anche Ardon Jashari e Santiago Giménez.

