Secondo il quotidiano sportivo nazionale, al momento, siamo nella primissima fase, quella delle manifestazioni d'interesse e, per questo motivo, in ballo ci sono diverse piste. Una di queste porterebbe a Generali, prima compagnia assicurativa d'Italia. Ma quanto vorrebbero, a conti fatti, Milan e Inter per i 'naming rights' del nuovo stadio condiviso a San Siro? La Juventus, nel 2020, ha chiuso con Allianz un accordo di dieci anni da 103 milioni di euro, con la quota dei 'naming rights' stimata in 7-10 milioni di euro a stagione. Rossoneri e nerazzurri, con un palcoscenico ancora più affascinante e una visibilità doppia, ne vorrebbero 25-30.
