Nei giorni scorsi Milan e Inter hanno acquistato, dal Comune di Milano , la ' Grande Funzione Urbana San Siro ' ( LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE ) che comprende lo stadio 'Giuseppe Meazza' e le aree circostanti : il tutto, nell'ottica della costruzione del nuovo stadio condiviso in quella zona lì il quale, se tutto andrà secondo i programmi, vedrà la luce agli albori della stagione 2031-2032 . Intanto, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Milan e Inter lavorano già sui 'naming rights'.

Milan e Inter, si punta a 'naming rights' pesanti per il nuovo stadio a San Siro

Cosa sono? Gli accordi con cui un'azienda associa il proprio nome allo stadio. L'idea di Milan e Inter sul tema, secondo la 'rosea', è quello di avere un grande partner che porti una cifra importante. Questo perché il nuovo stadio sarà, di fatto, edificato sulle 'ceneri' di un impianto mitico come il 'Meazza', ma anche perché sarà la nuova casa di due club storici e vincenti come quello rossonero e quello nerazzurro. Infine, perché sarà progettato da due studi di livello mondiale come Foster & Partners e Manica.