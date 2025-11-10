Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa ‘Naming rights’ del nuovo stadio a San Siro, Milan e Inter sparano alto per tre ragioni

ULTIME MILAN NEWS

‘Naming rights’ del nuovo stadio a San Siro, Milan e Inter sparano alto per tre ragioni

Nuovo Stadio a San Siro, Milan e Inter lavorano sui 'naming rights': ecco quanto vogliono ricavare
Acquistata la 'Grande Funzione Urbana San Siro' dal Comune di Milano in via ufficiale, ora i club di calcio della città, Milan e Inter, sono all'opera per i 'naming rights' del nuovo stadio condiviso che sarà costruito in zona. Ecco la situazione
Daniele Triolo Redattore 

Nei giorni scorsi Milan e Inter hanno acquistato, dal Comune di Milano, la 'Grande Funzione Urbana San Siro' (LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE) che comprende lo stadio 'Giuseppe Meazza' e le aree circostanti: il tutto, nell'ottica della costruzione del nuovo stadio condiviso in quella zona lì il quale, se tutto andrà secondo i programmi, vedrà la luce agli albori della stagione 2031-2032. Intanto, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Milan e Inter lavorano già sui 'naming rights'.

Milan e Inter, si punta a 'naming rights' pesanti per il nuovo stadio a San Siro

—  

Cosa sono? Gli accordi con cui un'azienda associa il proprio nome allo stadio. L'idea di Milan e Inter sul tema, secondo la 'rosea', è quello di avere un grande partner che porti una cifra importante. Questo perché il nuovo stadio sarà, di fatto, edificato sulle 'ceneri' di un impianto mitico come il 'Meazza', ma anche perché sarà la nuova casa di due club storici e vincenti come quello rossonero e quello nerazzurro. Infine, perché sarà progettato da due studi di livello mondiale come Foster & Partners e Manica.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il nuovo attaccante sarà un top e lo sceglierà Allegri. Ma c’è una variabile >>>

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, al momento, siamo nella primissima fase, quella delle manifestazioni d'interesse e, per questo motivo, in ballo ci sono diverse piste. Una di queste porterebbe a Generali, prima compagnia assicurativa d'Italia. Ma quanto vorrebbero, a conti fatti, Milan e Inter per i 'naming rights' del nuovo stadio condiviso a San Siro? La Juventus, nel 2020, ha chiuso con Allianz un accordo di dieci anni da 103 milioni di euro, con la quota dei 'naming rights' stimata in 7-10 milioni di euro a stagione. Rossoneri e nerazzurri, con un palcoscenico ancora più affascinante e una visibilità doppia, ne vorrebbero 25-30.

Leggi anche
Rabiot, countdown verso il derby: il programma di allenamento. Nell’amichevole di venerdì...
Prima pagina Tuttosport: “Spalletti ripenserà la squadra: Juventus, ti cambio così!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA