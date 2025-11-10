Siamo alla sosta Nazionali di novembre e in casa Milan, oltre che i temi forniti dal campo, tengono banco quelli di calciomercato. Vero, mancano ancora circa due mesi alla finestra invernale, ma è altrettanto vero che queste prime 11 giornate di Serie A hanno dato un'indicazione importante. Ovvero che la squadra di Massimiliano Allegri è competitiva per lottare per le prime posizioni in classifica, ma è incompleta. Almeno in alcuni settori. E alla luce di un bilancio in utile, in inverno l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare interverranno per aumentare numericamente e qualitativamente l'organico. PROSSIMA SCHEDA