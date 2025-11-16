Milan, Maignan potrebbe andare via a fine stagione visto il contratto in scadenza. Ecco il confronto tra tre possibili eredi per la porta dei rossoneri. Ecco l'analisi
Milan, Maignan è in scadenza a fine stagione e al momento non ci sarebbero segnali positivi su un possibile rinnovo con i rossoneri. Se il francese non dovesse firmare un nuovo accordo, il club dovrà fare di necessità virtù e andare alla ricerca di un nuovo portiere per il prossimo futuro del Milan. In queste settimane si è parlato già molto di possibili eredi di Maignan e in particolare sono usciti fuori questi tre nomi: Caprile e Suzuki in Serie A e Atubolu dalla Bundesliga. Noi di Pianeta Milan abbiamo confrontato i numeri e i dati dei tre estremi difensori.
Milan, confronto per il post Maignan
—
Ecco come sta andando la stagione dei tre portieri grazie ai numeri di Opta e Sofascore.
Ecco un confronto dei tre portieri in questa stagione: 12 presenze per Caprile, 13 per Suzuki e 15 per Atubolu. I due portieri in Serie A rompono il muro delle 3 parate di media a partite e del 70% di parate, con Caprile in testa in entrambe le categorie. Il portiere del Cagliari è primo anche sulle parate in area di rigore e sui gol prevenuti. Specialmente su questo ultimo dato, Caprile è nettamente il migliore: quasi due gol prevenuti contro gli 0.40 di Atubolu e addirittura il lato negativo di Suzuki. Sui gol subiti di media vince il portiere del Friburgo, così come sulle partite senza subire gol. Vedendo questi numeri, che chiaramente non dicono tutto, sembrerebbe essere Caprile il giusto investimento per la porta del Milan. Anche a livello di prestazioni sul campo, il portiere italiano sta più volta salvando il Cagliari con delle parate davvero importanti. Suzuki, invece, è più incostante: spesso sbaglia parate alla sua portata, ma si inventa anche dei miracoli. Più incognite su Atubolu visto che non ha esperienza in Serie A.