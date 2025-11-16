Milan, Maignan è in scadenza a fine stagione e al momento non ci sarebbero segnali positivi su un possibile rinnovo con i rossoneri. Se il francese non dovesse firmare un nuovo accordo, il club dovrà fare di necessità virtù e andare alla ricerca di un nuovo portiere per il prossimo futuro del Milan. In queste settimane si è parlato già molto di possibili eredi di Maignan e in particolare sono usciti fuori questi tre nomi: Caprile e Suzuki in Serie A e Atubolu dalla Bundesliga. Noi di Pianeta Milan abbiamo confrontato i numeri e i dati dei tre estremi difensori.