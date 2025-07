Calciomercato Milan, dalla Francia: 'Liverpool e Manchester United su Mateta'

Come riportato da Sebastien Denis su X, il francese esperto di mercato ha rivelato che su Jean-Philippe Mateta , obiettivo di mercato del Milan per l'attacco, c'è anche il Liverpool . Il club inglese deve sostituire il compianto Diogo Jota e valuta Mateta come il profilo migliore qualità-prezzo.

Al momento ci sono già stati contatti con gli agenti del giocatore a Parigi, ma non ancora con il Crystal Palace. Sull'attaccante, che in questa stagione ha segnato 17 gol e fornito 4 assist in 43 presenze, c'è anche l'interesse del Manchester United. L'esperto di mercato rivela che il Crystal Palace, vista la concorrenza, chiede almeno 50-60 milioni di euro per il francese classe 1997.