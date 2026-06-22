Le indiscrezioni degli scorsi giorni son risultati veritiere: Gerry Cardinale è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Come riferito dalla testata giornalistica 'Sportico', il numero uno di RedBird ha partecipato ai 'Dialogues', evento esclusivo che ha radunato circa 80 invitati da tutto il mondo, sia istituzionale che sportivo.

Milan, Cardinale a Roma da Papa Leone...

"Possano coloro che giocano, si allenano o fanno il tifo scoprire nello sport un linguaggio universale che avvicina le culture, unisce i popoli e semina rispetto, solidarietà e crescita personale".

Il confronto con il Pontefice ha toccato dei macro-temi di assoluta attualità, che uniscono l'evoluzione della società moderna all'etica, come il rapporto tra uomo e tecnologia e le sfide dell'Intelligenza artificiale, per poi passare al ruolo sociale dello sport. Il pontefice, infatti, aveva dedicato una preghiera nei confronti della cultura sportiva:

Durante l'incontro, Gerry Cardinale è intervento lasciando delle dichiarazioni sul discorso legato all'influenza geopolitica dello Sport nel 21esimo secolo, lanciando una suggestione di mercato aziendale a dir poco clamorosa. Il numero uno del Milan, infatti, ha elogiato la visone della chiesa, mostrandosi aperto ad una possibile futura collaborazione:

"Lo sport, per definizione, è una forma di partenariato pubblico-privato, che porta con sé un implicito dovere civico e responsabilità verso le comunità in cui si svolge. Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l’importanza dei valori e dell’identità culturale per l’ecosistema sportivo. Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird"

Con questa mossa, non solo Cardinale consolida la sua fitta rete di relazioni, ma ribadisce ancora una volta la volontà di trasformare il Milan e le varie franchigie in suo possesso in veri e propri club culturali.