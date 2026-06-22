La definitiva ufficializzazione del nuovo organigramma societario del Milan, varato nella serata di ieri dal proprietario, Gerry Cardinale, segna l'inizio di un'era inedita e controversa. Una rivoluzione, quella di RedBird, arrivata non per una scelta lineare, ma come conseguenza inevitabile di una lunga catena di rifiuti e porte sbarrate incassate dall'imprenditore italo-statunitense nell'ultimo mese. Di fronte all'impossibilità di raggiungere i primi obiettivi per l'area sportiva, Cardinale è stato costretto a ripiegare sulla via interna, promuovendo i quadri già presenti a Casa Milan.

La retorica del "modello Liverpool" contro i timori dei tifosi

Sulle colonne dei principali quotidiani sportivi questa mattina la nuova struttura viene presentata con accenti entusiastici, celebrando il cosiddettoe descrivendo un organico snello, iper-efficiente e basato su competenze verticali. La narrazione aziendale suggerisce che ogni tassello sia stato posizionato al posto giusto per creare un Milan vincente.

La realtà percepita dalla tifoseria, tuttavia, è diametralmente opposta e intrisa di profonde perplessità. I timori principali ruotano attorno a due macro-problematiche:

L'isolamento di Rúben Amorim : il nuovo tecnico si ritrova privo di una reale "protezione" societaria e politica di fronte alle pressioni della piazza.

: il nuovo tecnico si ritrova privo di una reale "protezione" societaria e politica di fronte alle pressioni della piazza. L'inesperienza della prima linea: uomini di scrivania, abituati a lavorare nell'ombra delle retrovie analitiche, sono stati catapultati di colpo sul campo a gestire l'area sportiva di un club dal blasone immenso.

Se il rettangolo di gioco rimarrà l'unico e supremo giudice di questo corso, la mappa del potere interno è ormai delineata. Cardinale manterrà l'ultima parola su ogni dossier, supportato dalla supervisione strategica del Senior Advisor Zlatan Ibrahimović. La gestione amministrativa e finanziaria resta saldamente nelle mani dell'AD Massimo Calvelli (con potere di firma) e di David Castelblanco (membro RedBird nel CdA).

La diarchia degli algoritmi: come funziona il mercato di RedBird

Le risposte alle necessità di campo di Amorim dovranno arrivare da una struttura inedita e low-cost.viene promosso a Director of Football Intelligence: sarà lui a raccogliere le richieste tecniche dell'allenatore, elaborandole attraverso gli algoritmi dei Big Data e interfacciandosi con la squadra scout guidata daper individuare profili dal perfetto rapporto qualità-prezzo.

La fase operativa delle trattative passerà invece sulla scrivania di Hendrik Almstadt, nominato Director of Player Trading. La denominazione stessa di questa carica chiarisce la filosofia di RedBird: concepire il parco giocatori come un asset da valorizzare e monetizzare attraverso costanti maxi-plusvalenze, massimizzando i profitti di bilancio a scapito della continuità tecnica.

Il ridimensionamento del brand: il Milan specchio di Lipsia e Lille?

Questa struttura ibrida ha preso forma solo dopo il naufragio del piano originario di Cardinale. La proprietà ha corteggiato a lungoper affidargli l'intera direzione tecnica, ma il manager tedesco, di fronte ai tentennamenti societari e al rifiuto di escludere Ibrahimović dai giochi, ha preferito rinnovare con la Nazionale austriaca.

Il vero obiettivo di RedBird è poi diventato un altro: portare a Milano il binomio composto da Markus Krösche (nel ruolo di Head of Football) e Timmo Hardung (come DS), direttamente dall'Eintracht Francoforte. Il progetto strategico era chiaro e ricalcava la filosofia di club di seconda fascia europea come il Lipsia, il Lille o l'Hoffenheim: individuare giovani talenti a basso costo, farli crescere in maglia rossonera per generare valore nella rosa e rivenderli al miglior offerente in un ciclo economico infinito. Un modello Moneyball dove il risultato sportivo diventa un fattore puramente accessorio e dove la mancata qualificazione in Champions League viene considerata un rischio calcolato, facilmente colmabile con la cessione del pezzo pregiato di turno.

Si tratta di un progetto tutt'altro che ambizioso, che offende la storia e il DNA vincente di un club che vanta 7 Champions League in bacheca. Sebbene la via attuale sia una soluzione interna d'emergenza, la filosofia di fondo non cambia.

Il "braccino" di Cardinale e il retroscena della penale tedesca

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'asse con l'Eintracht Francoforte è sfumato per precise ragioni economiche. Le "Aquile" tedesche hanno fatto muro per proteggere i propri quadri dirigenziali a programmazione estiva già avviata (Krösche è blindato da un contratto fino al 2028). Durante i fitti contatti diplomatici, la posizione dei tedeschi si era parzialmente ammorbidita di fronte alla possibilità di liberare i due manager dietro il pagamento di unaCardinale, tirando indietro il braccino e confermando come la liquidità reale all'interno delle casse di Casa Milan sia decisamente ridotta per la stagione 2026-2027.: i due club potrebbero tornare a parlarsi a settembre inoltrato, a calciomercato concluso, per pianificare lo sbarco della coppia tedesca a Milano in vista della stagione 2027-2028. Quel che appare incontrovertibile, comunque si scelga di interpretare la situazione, è che