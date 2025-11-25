Durante l'ultima estate di calciomercato, il lavoro svolto dai dirigenti del Milan è stato encomiabile. Tante cessioni di giocatori ritenuti non più utili al progetto tecnico, una decina di acquisti mirati arrivati di concerto tra società e allenatore. L'unica pecca di quest'organico, con tutta probabilità, è il fatto di essere poco profondo. Con soli 19 giocatori di movimento (più i portieri) e il rischio infortuni sempre dietro l'angolo (il Diavolo già ha pagato ampio dazio in questo avvio di stagione) qualche innesto in più sarebbe opportuno. E gennaio il mercato riapre i battenti. PROSSIMA SCHEDA