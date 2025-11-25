PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno?

CALCIOMERCATO MILAN

Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno?

Il Milan è un club sempre molto attento a tutte le occasioni che gli scenari di calciomercato - italiano e internazionale - possono proporre. Occhio ad una che può incredibilmente aprirsi in casa Inter. Per giugno, se non addirittura subito a...
Daniele Triolo Redattore 

Dall'Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno?

Durante l'ultima estate di calciomercato, il lavoro svolto dai dirigenti del Milan è stato encomiabile. Tante cessioni di giocatori ritenuti non più utili al progetto tecnico, una decina di acquisti mirati arrivati di concerto tra società e allenatore. L'unica pecca di quest'organico, con tutta probabilità, è il fatto di essere poco profondo. Con soli 19 giocatori di movimento (più i portieri) e il rischio infortuni sempre dietro l'angolo (il Diavolo già ha pagato ampio dazio in questo avvio di stagione) qualche innesto in più sarebbe opportuno. E gennaio il mercato riapre i battenti. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA