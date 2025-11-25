Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Incredibile Milan, nuovo tentativo per il rinnovo di Maignan! Ecco le cifre sul piatto del portiere

CALCIOMERCATO MILAN

Incredibile Milan, nuovo tentativo per il rinnovo di Maignan! Ecco le cifre sul piatto del portiere

Il Milan ci riprova con Maignan: torna valida la penultima proposta di rinnovo. Ecco quale
Il contratto di Mike Maignan, portiere e capitano dei rossoneri, con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno 2026: si arriverà al rinnovo tra le parti? Emergono dei retroscena nuovi che farebbero presupporre ad un cambio di strategia
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha provato a riaprire la porta del dialogo con Mike Maignan per il rinnovo del contratto del portiere francese, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Qualora l'ex Lille e PSG volesse prolungare la propria avventura in rossonero, è ancora valida la penultima proposta avanzata dal club di Via Aldo Rossi all'entourage del classe 1995.

Milan, altro tentativo per il rinnovo di Maignan

—  

In quella occasione a Maignan, sotto contratto per 3,2 milioni di euro netti a stagione di stipendio, era stato offerto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 o 30 giugno 2029 per uno stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Netta crescita di ingaggio, insomma, nonostante l'età che avanza. Ma è sicuramente una cifra che il Maignan visto in questa prima fase della nuova stagione merita sicuramente.

LEGGI ANCHE

Sull'estremo difensore titolare della Nazionale della Francia la concorrenza è agguerrita. Ha mercato in Premier League (era già d'accordo con il Chelsea la scorsa estate), ma su di lui ci sarebbe anche la Juventus in Serie A. Il Milan, per cercare di trattenere a Milano il suo capitano, ha in pratica rimesso sul tavolo una delle ultime proposte che Maignan - prima della confusione di inizio 2025 - avrebbe accettato.

LEGGI ANCHE: Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno? >>>

Dopo quella fase, infatti, è seguita una grande freddezza tra Milan e Maignan. Con società e portiere che si sono guardati intorno. Rinnovare il contratto sarà molto difficile, ma, per il quotidiano sportivo nazionale, verrà fatto comunque un tentativo. Maignan è uno che vuole vincere: se il Milan tornasse ai vertici in campionato e con l'ambizione di riproporsi alla grande in Champions League, resterebbe? Difficile, forse. Ma non impossibile, no?

Leggi anche
Il Milan si prende il derby, l’Inter reagisce così: i nerazzurri piombano su Maignan
Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA