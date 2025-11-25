Sull'estremo difensore titolare della Nazionale della Francia la concorrenza è agguerrita. Ha mercato in Premier League (era già d'accordo con il Chelsea la scorsa estate), ma su di lui ci sarebbe anche la Juventus in Serie A . Il Milan, per cercare di trattenere a Milano il suo capitano, ha in pratica rimesso sul tavolo una delle ultime proposte che Maignan - prima della confusione di inizio 2025 - avrebbe accettato.

Dopo quella fase, infatti, è seguita una grande freddezza tra Milan e Maignan. Con società e portiere che si sono guardati intorno. Rinnovare il contratto sarà molto difficile, ma, per il quotidiano sportivo nazionale, verrà fatto comunque un tentativo. Maignan è uno che vuole vincere: se il Milan tornasse ai vertici in campionato e con l'ambizione di riproporsi alla grande in Champions League, resterebbe? Difficile, forse. Ma non impossibile, no?