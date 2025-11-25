Sull'estremo difensore titolare della Nazionale della Francia la concorrenza è agguerrita. Ha mercato in Premier League (era già d'accordo con il Chelsea la scorsa estate), ma su di lui ci sarebbe anche la Juventus in Serie A. Il Milan, per cercare di trattenere a Milano il suo capitano, ha in pratica rimesso sul tavolo una delle ultime proposte che Maignan - prima della confusione di inizio 2025 - avrebbe accettato.
Dopo quella fase, infatti, è seguita una grande freddezza tra Milan e Maignan. Con società e portiere che si sono guardati intorno. Rinnovare il contratto sarà molto difficile, ma, per il quotidiano sportivo nazionale, verrà fatto comunque un tentativo. Maignan è uno che vuole vincere: se il Milan tornasse ai vertici in campionato e con l'ambizione di riproporsi alla grande in Champions League, resterebbe? Difficile, forse. Ma non impossibile, no?
