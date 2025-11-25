Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Bartesaghi sorpresa del derby: in estate il Milan ha respinto l’assalto del …

CALCIOMERCATO MILAN

Bartesaghi sorpresa del derby: in estate il Milan ha respinto l’assalto del …

Bartesaghi sorpresa del derby: in estate il Milan ha respinto l'assalto del ...
Calciomercato Milan, Bartesaghi ha di recente rinnovato il suo contratto, ma in estate è stato cercato da una big europea. Ecco il retroscena sul terzino rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter anche soffrendo nel primo tempo, ma trovando il gol di Pulisic nella ripresa, coprendosi e concedendo poco o nulla ai nerazzurri nel secondo tempo (tolto il rigore sbagliato Calhanoglu). Tra i protagonisti positivi della partita c'è stato anche Davide Bartesaghi autore di una prova senza sbavature in difesa e con qualche spunto in attacco.

L'esterno italiano ha battuto Estupinan per una maglia da titolare e sta convincendo sempre più Allegri. In estate un grande club europeo ha bussato alle porte del Milan per il terzino.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cassano attacca Leao: "Può pulire i piedi di Insigne. Fa tre gol a stagione. Ha Mendes che ...">>>

Come scrive Calciomercato.com, prima dell'arrivo di Matteo Ruggeri dall'Atalanta per circa 20 milioni di euro, l'Atletico Madrid avrebbe fatto un sondaggio con il Milan per Davide Bartesaghi. Igli Tare e Massimiliano Allegri, si legge, avrebbe subito posto il veto alla cessione. Sul giocatore, che ha di recente rinnovato il contratto con il Milan, ci sarebbero state anche Borussia Dortmund e squadre italiane.

Leggi anche
Tre colpi a gennaio? Tare prepara il calciomercato invernale. Primi contatti già iniziati
Gimenez, forte pressing del Sunderland: la possibile offerta. E il Milan potrebbe puntare su …

© RIPRODUZIONE RISERVATA