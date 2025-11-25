Come scrive Calciomercato.com, prima dell'arrivo di Matteo Ruggeri dall'Atalanta per circa 20 milioni di euro, l'Atletico Madrid avrebbe fatto un sondaggio con il Milan per Davide Bartesaghi. Igli Tare e Massimiliano Allegri, si legge, avrebbe subito posto il veto alla cessione. Sul giocatore, che ha di recente rinnovato il contratto con il Milan, ci sarebbero state anche Borussia Dortmund e squadre italiane.