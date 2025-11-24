PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Maignan rinnova? Retroscena su Bartesaghi. Rigore derby, il parere: “Un abominio”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Maignan rinnova? Retroscena su Bartesaghi. Rigore derby, il parere: “Un abominio”

Milan, i retroscena su Maignan e Bartesaghi. Polemiche sul rigore concesso all'Inter nel derby. Ravezzani e il problema del diavolo. Ecco le top news di Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, i retroscena su Bartesaghi. Maignan e il rinnovo: le ultime. Polemiche sul rigore

Milan, il Diavolo vince il derby contro l'Inter e si rilancia nelle parti alte della Serie A. Il Milan, infatti, è secondo a soli due punti dalla Roma capolista. Giornata molto interessante sui rossoneri, anche riguardo il mercato e i possibili rinnovi. I retroscena su Maignan e Bartesaghi. Polemiche sul rigore concesso all'Inter nel derby. Ravezzani e il problema del diavolo. Ecco le top news di Pianeta Milan del 24 novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA