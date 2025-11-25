Calciomercato Milan, Gimenez può partire: il Sunderland spinge. Tare ...

Secondo Mediaset Mateo Pellegrino attaccante del Parma sarebbe il nome che piacerebbe di più al direttore sportivo Igli Tare. Il costo potrebbe essere tra i 20 e i 25 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere Joaquín Panichelli dello Strasburgo. Al momento sono solo rumors di calciomercato. Le cose si potrebbero scaldare nel mese di dicembre quando le squadre potrebbero iniziare a porre le basi per gennaio.