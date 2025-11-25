Calciomercato Milan, Gimenez può partire: il Sunderland spinge. Tare ...

Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, secondo Mediaset Santiago Gimenez potrebbe essere ceduto dai rossoneri a gennaio. Si punta un attaccante. Profilo dalla Serie A
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il giornalista Claudio Raimondi ha parlato a Mediaset del calciomercato del Milan. Nel suo intervento spazio anche all'attacco dei rossoneri. Il Diavolo, infatti, potrebbe cambiare qualcosa nel reparto a gennaio. Si parte con il possibile destino di Santiago Gimenez. Sull'attaccante messicano ci sarebbe il forte pressing del Sunderland già in contatto con l'agente Rafaela Pimenta.

L'idea degli inglesi sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Ovviamente il Milan dovrebbe rimpiazzare il messicano se dovesse davvero partire a gennaio.

Secondo Mediaset Mateo Pellegrino attaccante del Parma sarebbe il nome che piacerebbe di più al direttore sportivo Igli Tare. Il costo potrebbe essere tra i 20 e i 25 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere Joaquín Panichelli dello Strasburgo. Al momento sono solo rumors di calciomercato. Le cose si potrebbero scaldare nel mese di dicembre quando le squadre potrebbero iniziare a porre le basi per gennaio.

