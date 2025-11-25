Milan, Cassano: 'Leao può pulire i piedi di Insigne. Ha Mendes che ...'

Pianeta Milan
Cassano duro attacco a Leao: “Ha Mendes che gli fa prendere 8 milioni. Può pulire i piedi di …”

Continua la 'crociata' di Antonio Cassano contro Rafael Leao. Ecco le parole dell'ex attaccante del Milan contro il portoghese
Antonio Cassano ancora contro Rafael Leao. Durante la prima tappa del tour di 'Viva el Futbol' al Palapartenope di Napoli, l'ex attaccante del Milan risponde a una provocazione lanciata dal pubblico: "Leao è la ua***ra di Insigne" con l'ex esterno del Napoli ospite d'onore. Cassano non si lascia scappare l'occasione e replica: "Bravo".

Cassano duro attacco contro Leao

Cassano ha continuato il suo attacco a Leao: "Leao gli pulisce i piedi a Lorenzo. Perché a quel signore lì non si può dire niente. Ma se mi dite di Leao...", queste le parole riprese da TuttoNapoli.net.

L'attaccante ha continua: "Ha il procuratore buono, Jorge Mendes, che gli fa prendere otto pappardelle. Poi fa tre goal a stagione. Adesso si dice Allegri, poi parleremo di Allegri...". Non è la prima volta che Cassano attacca direttamente Leao per il suo modo di giocare e per le sue prestazioni e probabilmente non sarà neanche l'ultima. Il portoghese, in questa stagione, ha giocato poco per colpa dell'infortunio al polpaccio, ma ha segnato 4 gol con un assist in 8 partite di campionato.

