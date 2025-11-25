Milan, Cassano: 'Leao può pulire i piedi di Insigne. Ha Mendes che ...'

L'attaccante ha continua: "Ha il procuratore buono, Jorge Mendes, che gli fa prendere otto pappardelle. Poi fa tre goal a stagione. Adesso si dice Allegri, poi parleremo di Allegri...". Non è la prima volta che Cassano attacca direttamente Leao per il suo modo di giocare e per le sue prestazioni e probabilmente non sarà neanche l'ultima. Il portoghese, in questa stagione, ha giocato poco per colpa dell'infortunio al polpaccio, ma ha segnato 4 gol con un assist in 8 partite di campionato.