Milan, i rossoneri sono pronti a tornare in campo. Dopo i due pareggi contro il Pisa e l'Atalanta che hanno rallentato la corsa del Diavolo, la squadra di Allegri questa domenica affronta la capolista Roma in una sfida molto difficile. Giornata di notizie importanti per il Diavolo: tanto mercato con due rinnovi vicini. Leao che sorpresa. Cassano attacca ancora. Novità sul Milan Futuro e la celebrazione di van Basten. Ecco le top news da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>>
Milan, l'attacco di Cassano. Novità di mercato: due possibili rinnovi in arrivo e una novità per Leao. Ecco le top news del 31 ottobre 2025 da Pianeta Milan