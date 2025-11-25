La leggenda della porta Gigi Buffon è stato ospite di DAZN e ha commentato Mike Maignan decisivo per il Milan nel derby contro l'Inter. Ecco il suo pensiero

Sempre più decisivo: Mike Maignan sta tornando a dei livelli importanti e le sue parate stanno regalando molti punti al Milan di Allegri. Nel derby contro l'Inter il francese ha compiuto due miracoli nel primo tempo (su Thuram e Lautaro) e sventato il rigore di Calhanoglu nella ripresa con un altro intervento da fuoriclasse.