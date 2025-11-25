Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Maignan decisivo, Buffon: “Ad oggi ha portato 6-7 punti al Milan”. Poi spiega l’importanza delle parate

ULTIME MILAN NEWS

Maignan decisivo, Buffon: “Ad oggi ha portato 6-7 punti al Milan”. Poi spiega l’importanza delle parate

Maignan decisivo, Buffon: 'Ad oggi ha portato 6-7 punti al Milan'. Poi spiega l'importanza delle parate
La leggenda della porta Gigi Buffon è stato ospite di DAZN e ha commentato Mike Maignan decisivo per il Milan nel derby contro l'Inter. Ecco il suo pensiero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Sempre più decisivo: Mike Maignan sta tornando a dei livelli importanti e le sue parate stanno regalando molti punti al Milan di Allegri. Nel derby contro l'Inter il francese ha compiuto due miracoli nel primo tempo (su Thuram e Lautaro) e sventato il rigore di Calhanoglu nella ripresa con un altro intervento da fuoriclasse.

Una partita che non è passata inosservata a Gigi Buffon ospite negli studi di 'DAZN': "Devo dire che è stato decisivo, non la prima volta in stagione. Ogni squadra che ambisce a vincere vorrebbe avere un portiere di questo calibro".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Modric: "Amo il Milan, sono davvero felice qui e mi sto godendo tutto questo". E su Milano aggiunge ... >>>

L'ex portiere della Juventus continua con la sua analisi su Maignan: "Se l’Inter fosse andata in vantaggio sarebbe stata complicata per il Milan. Ad oggi Maignan ha portato 6-7 punti al Diavolo. Queste parate danno fiducia a tutta alla squadra, a tutto quello che stanno facendo. Una parata che è catartica, che riesce a contaminare di bontà tutto il gruppo".

Leggi anche
Javi Moreno: “Primo giorno al Milan? Un disastro: in mutande da bambino, con elefanti e...
Modric: “Amo il Milan, sono davvero felice qui e mi sto godendo tutto questo”. E su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA