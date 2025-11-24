Pianeta Milan
Pellegatti su Maignan: "Uno dei più grandi al mondo e lo perdi. Non è possibile. Sul rinnovo so …"

Pellegatti su Maignan: “Uno dei più grandi al mondo e lo perdi. Non è possibile. Sul rinnovo so …”

Milan, Pellegatti: 'Maignan? Impazzisco all'idea di perderlo. Rinnovo so ...'
Mike Maignan è stato il chiaro protagonista del derby vinto del Milan contro l'Inter. Ne parla il giornalista Carlo Pellegatti. Il parere e le ultime sul rinnovo
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter per 1-0 sulla sua pagina Instagram: "Per festeggiare la vittoria di un derby bellissimo, sofferto, vissuto che ci ha proiettato al secondo posto, una classifica che in pochi pensavano mesi fa, ho aperto una scatola di biscotti. Il più bel modo di festeggiare il derby vinto grazie alla determinazione di tutti".

Pellegatti rammaricato sulla situazione Milan-Maignan

Pellegatti passa a Maignan: "La perfezione porta al manicomio per questo non do dieci a Maignan che ha giocato una partita monumentale regalandoci due punti, due punti contro la Roma, uno contro al Juve. Un portiere che ti regala dieci punti. Tra quaranta giorni rischi di perderlo a zero mi fa impazzire. Mi farebbe impazzire anche se lo pagassero. Uno dei più grandi del mondo lo perdi a zero. Non è possibile. Non voglio rovinarmi il derby con questo pensiero, ma non è possibile".

Nel programma di Mediaset Pressing, Pellegatti ha rivelato un importante retroscena su Maignan e il rinnovo: " Con questo management non ne vuole sapere. A Maignan è stato promesso un ingaggio da 5 milioni. A gennaio le cose non vanno bene e allora il Milan decide di offrire 4 milioni. Ovviamente Maignan non era d'accordo. A marzo dicono al francese che parleranno a Cardinale e sistemeranno il suo contratto. Da lì nessuno ha detto più nulla a Maignan. Io ho parlato con il suo entourage e non ne vogliono più sapere".

