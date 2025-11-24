Milan, Pellegatti: 'Maignan? Impazzisco all'idea di perderlo. Rinnovo so ...'

Nel programma di Mediaset Pressing, Pellegatti ha rivelato un importante retroscena su Maignan e il rinnovo: " Con questo management non ne vuole sapere. A Maignan è stato promesso un ingaggio da 5 milioni. A gennaio le cose non vanno bene e allora il Milan decide di offrire 4 milioni. Ovviamente Maignan non era d'accordo. A marzo dicono al francese che parleranno a Cardinale e sistemeranno il suo contratto. Da lì nessuno ha detto più nulla a Maignan. Io ho parlato con il suo entourage e non ne vogliono più sapere".