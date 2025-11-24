Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ravezzani: “Il tema fondamentale del Milan resta l’attacco. Con questo Nkunku …”

ULTIME MILAN NEWS

Ravezzani: “Il tema fondamentale del Milan resta l’attacco. Con questo Nkunku …”

Derby Inter-Milan, Ravezzani: 'Il problema dei rossoneri resta sempre ...'
Il giornalista Fabio Ravezzani parla del derby tra Inter e Milan vinto dai rossoneri. Secondo Ravezzani il diavolo ha un problema chiaro. Ecco quale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"L'Inter ha giocato molto meglio del Milan ha costruito di più, ma il Milan ha vinto con un gol di contropiede con responsabilità di Sommer". Questo il parere chiaro del direttore di 'TeleLombardia'Fabio Ravezzani: "L'Allegrata, la partita che il Milan doveva fare. Il Milan tecnicamente parlando è più debole dell'Inter". Il giornalista continua con la sua analisi sul derby Inter-Milan sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "I calciatori valgono di più e vengono pagati di più. Con questa squadra il Milan non è un grado di fare un calcio dominante infatti va in crisi contro le squadre più piccole".

Derby Inter-Milan, il parere di Ravezzani

Il giornalista continua con la sua analisi: "Il Milan vince quasi sempre contro le grandi. Allegri dimostra che il calcio è fatto anche di squadre più deboli che sanno contrastare le squadre più forti vincendo. La differenza nel risultato l'ha fatta il portiere del Milan rispetto a quello dell'Inter ed è un merito dei rossoneri avere un portiere più forte. Il Milan dovrà abituare i tifosi a partite di questo tipo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bartesaghi si è preso il Milan: la prestazione nel derby è un segnale molto importante>>>

Ravezzani conclude e avvisa il Milan: "L'altro tema fondamentalmente del Milan resta l'attacco. Quando deve entrare un giocatore al posto di un Pulisic eccellente da due anni il migliore, c'è un crollo totale dell'attacco. Nkunku in certe fasi è stato imbarazzante nel derby. Anche Gimenez, sono enormemente al di sotto di essere alternative accettabili. Il Milan non può pensare di raggiungere i suoi obiettivi se Nkunku entra così e Gimenez non si sblocca".

Leggi anche
Pellegatti su Maignan: “Uno dei più grandi al mondo e lo perdi. Non è possibile. Sul...
Savicevic: “Derby particolare. L’Inter è prima, il Milan è li. Non si può parlare di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA