Derby Inter-Milan, Ravezzani: 'Il problema dei rossoneri resta sempre ...'

Il giornalista Fabio Ravezzani parla del derby tra Inter e Milan vinto dai rossoneri. Secondo Ravezzani il diavolo ha un problema chiaro. Ecco quale

"L'Inter ha giocato molto meglio del Milan ha costruito di più, ma il Milan ha vinto con un gol di contropiede con responsabilità di Sommer". Questo il parere chiaro del direttore di 'TeleLombardia'Fabio Ravezzani: "L'Allegrata, la partita che il Milan doveva fare. Il Milan tecnicamente parlando è più debole dell'Inter". Il giornalista continua con la sua analisi sul derby Inter-Milan sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "I calciatori valgono di più e vengono pagati di più. Con questa squadra il Milan non è un grado di fare un calcio dominante infatti va in crisi contro le squadre più piccole".