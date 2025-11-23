Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport in occasione del derby tra Inter e Milan di questa sera, Dejan Savicevic, ex giocatore rossonero degli anni '90 ha rilasciato alcune parole sulla stracittadina. L'ex calciatore ed attuale dirigente sportivo si è soffermato a parlare anche dei singoli, parlando dell'assenza di Gimenez, ma anche sui punti forti di Rafael Leao per poi fare una piccola osservazione su Christian Pulisic. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Savicevic: “Derby particolare. L’Inter è prima, il Milan è li. Non si può parlare di favoriti”
Ex Milan, le parole di Savicevic—
Sul derby di questa sera: "Parla la classifica: l’Inter è prima, il Milan è lì. Squadre attrezzate, bravi allenatori. Grande sfida, grande interesse come ai miei tempi, come sempre. Questa è una partita veramente particolare, diversa da tutte. La respiri, la prepari con altre tensioni. Credo che il clima non sia cambiato, in campo può succedere di tutto. L’Inter è forte, segna con facilità. Ma non si può parlare di favoriti. Il Milan non ha Gimenez: è un centravanti intelligente che lavora per la squadra. Deve solo sbloccarsi, lo farà. Leao è bravissimo nell’uno contro uno, punta l’uomo e non è poco. C’è poi da dire che è mancato Pulisic, uno che ha fiuto e di solito non sbaglia. Poi capita l’errore, ma vale per tutti. Io penso che sarà un gran bel derby".
