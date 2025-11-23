Albertosi: 'Spero Maignan resti al Milan per tanti anni. Sul derby e Leao ...'

Sull'allenatore rossonero Massimiliano Allegri: "Gli allenatori di una volta erano diversi. Max però ha dimostrato di essere bravissimo, i risultati parlano per lui. Sa tirar fuori il meglio dai giocatori".
Su Mike Maignan: "Mi piace. A volte esagera nel tenere il pallone tra i piedi, fa passaggi troppo rischiosi. Ma ora di portieri bravi non ce ne è tanti, spero resti al Milan per molti anni. In chi mi rivedo oggi? In Carnesecchi dell'Atalanta. Trasmette fiducia, esce sui piedi degli avversari, come bisogna fare, senza paura. E poi è uno dei pochi che ancora para".
Infine, l'ex estremo difensore rossonero ha parlato di Rafa Leao: "È un ottimo giocatore, anche se ogni tanto mi sembra apatico, si allontana dal gioco. Però nelle ultime gare l'ho visto bene".
