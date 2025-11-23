Albertosi: 'Spero Maignan resti al Milan per tanti anni. Sul derby e Leao ...'

Pianeta Milan
Ex Milan, Albertosi: “Vincere il derby ti dà una grande carica. Spero Maignan resti per molti anni. Leao …”

In vista del derby tra Inter e Milan di questa sera, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi è stato intervistato dal quotidiano 'La Repubblica' per parlare di stracittadina, Mike Maignan ma non solo. Ecco le sue parole
Questa sera 'San Siro' si accende per un nuovo, attesissimo derby della Madonnina. Inter e Milan sono pronte a regalare spettacolo in un Meazza sold out per la super sfida. In occasione della stracittadina, l'ex portiere del Diavolo Enrico Albertosi ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Repubblica'. Di seguito vengono riportate alcune delle sue dichiarazioni.

Enrico Albertosi sul derby e non solo

L'ex Milan sul derby: "Vincerlo ti dà una carica incredibile, anche per le partite successive. Perderlo ti cambia l'umore, vedi tutto nero"

Sull'allenatore rossonero Massimiliano Allegri: "Gli allenatori di una volta erano diversi. Max però ha dimostrato di essere bravissimo, i risultati parlano per lui. Sa tirar fuori il meglio dai giocatori".

Su Mike Maignan: "Mi piace. A volte esagera nel tenere il pallone tra i piedi, fa passaggi troppo rischiosi. Ma ora di portieri bravi non ce ne è tanti, spero resti al Milan per molti anni. In chi mi rivedo oggi? In Carnesecchi dell'Atalanta. Trasmette fiducia, esce sui piedi degli avversari, come bisogna fare, senza paura. E poi è uno dei pochi che ancora para".

Infine, l'ex estremo difensore rossonero ha parlato di Rafa Leao: "È un ottimo giocatore, anche se ogni tanto mi sembra apatico, si allontana dal gioco. Però nelle ultime gare l'ho visto bene".

