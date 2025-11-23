Serena: 'Milan come principale indiziata per lo Scudetto. Sul derby ...'

Su San Siro: "Meglio goderselo, lo stadio, finché ci sarà. Se l'attuale impianto rimanesse, sarebbe senz'altro romantico. Ma il conto economico è fondamentale nelle scelte che si prendono, soprattutto al giorno d'oggi, e una volta che ci sarà ultimato lo stadio nuovo si dovrà capire a cosa potrebbe servire l'attuale Meazza, prima di abbatterlo. Se ci fossero iniziative e concerti e contemporaneamente la gestione ne fosse ripagata, perché no? Però poi vedo lo stadio nuovo del Real Madrid, stupendo, e penso che spostare di 200 metri lo stadio e chiamarlo di nuovo San Siro salvaguarderebbe il fascino di andare in quella stessa zona, in quel contesto".