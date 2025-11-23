Quanto vale il derby: l'impatto economico sui conti di Inter e Milan

Il sito 'Calcio e Finanza' dedica un articolo al prossimo derby di Milano in programma questa sera a 'San Siro'. Il focus è posto sull'impatto economico della sfida, dimostrando che per Inter e Milan vale più di tre punti

Dopo tanta attesa, oggi è arrivato il giorno che tutta Milano aspettava. Oggi è il giorno del derby della Madonnina. Alle ore 20:45, l'Inter ospiterà il Milan per una sfida che porta con sé significati e valori diversi. Il derby non è soltanto un evento sportivo: è un motore economico di straordinaria importanza per le due squadre. Come evidenziato da 'Calcio e Finanza', la stracittadina continua a rappresentare una delle fonti di ricavo più rilevanti per i due club, con numeri che negli ultimi anni hanno raggiunto livelli record grazie a uno stadio quasi sempre sold out e a una domanda in costante crescita.