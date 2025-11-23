Pianeta Milan
INTER-MILAN

Derby di Milano, una sfida che vale più di tre punti: ecco i numeri sull’impatto economico della partita

Quanto vale il derby: l'impatto economico sui conti di Inter e Milan
Il sito 'Calcio e Finanza' dedica un articolo al prossimo derby di Milano in programma questa sera a 'San Siro'. Il focus è posto sull'impatto economico della sfida, dimostrando che per Inter e Milan vale più di tre punti
Dopo tanta attesa, oggi è arrivato il giorno che tutta Milano aspettava. Oggi è il giorno del derby della Madonnina. Alle ore 20:45, l'Inter ospiterà il Milan per una sfida che porta con sé significati e valori diversi. Il derby non è soltanto un evento sportivo: è un motore economico di straordinaria importanza per le due squadre. Come evidenziato da 'Calcio e Finanza', la stracittadina continua a rappresentare una delle fonti di ricavo più rilevanti per i due club, con numeri che negli ultimi anni hanno raggiunto livelli record grazie a uno stadio quasi sempre sold out e a una domanda in costante crescita.

Inter-Milan, i numeri certificano l'importanza della sfida

Le ultime trenta stracittadine hanno generato dei numeri strabilianti a livello di incassi: 147 milioni di euro totali, quindi circa 5 milioni di euro di media per ogni derby. Numeri favoriti anche da un San Siro costantemente gremito, con una media di 72.510 spettatori a partita, che hanno sempre reso il Meazza una vera e propria bolgia per più di due ore.

Il sito specializzato ricorda gli incassi record per la sfida tra Inter e Milan, arrivati tutti dal 2023 in poi. I primi due sono relativi alla doppia sfida di Champions League della stagione 22/23, con cifre che hanno superato qualsiasi record a livello di campionato, la cui cifra è stata stabilita nella sfida d'andata del campionato 24/25 con 7,6 milioni di incasso.

L'impatto sui fatturati e sui ricavi da stadio

Analizzando i derby di campionato dal 2011/2012, Milan e Inter hanno generato complessivamente oltre 113 milioni di euro dalla biglietteria e dagli abbonamenti. I nerazzurri hanno raccolto leggermente più dei rossoneri, ma per entrambi l'impatto sul fatturato annuo resta limitato: ogni stracittadina incide infatti poco più dell'1% sulle entrate complessive dei club. In alcune stagioni si sono registrati picchi significativi, come per l'Inter nel 2013 con incasso da 3,4 milioni di euro, che è valso il 2% del fatturato annuo. Il club rossonero ha registrato la percentuale più alta nel settembre 2019, valso il 2,5% del fatturato annuo con incasso da 4,9 milioni di euro.

Il discorso cambia radicalmente se si considerano i soli ricavi da matchday. In questo caso, il derby diventa uno degli appuntamenti più redditizi della stagione: una singola sfida può valere oltre il 10% delle entrate annuali da stadio per entrambi i club. In alcuni anni l'incidenza è stata addirittura straordinaria, come l'Inter nel 2013 con un 18% o il Milan nel 2019 con un clamoroso 29%. In media, le stracittadine recenti hanno avuto un impatto pari al 12,3% sulle entrate da stadio annue dei club milanesi. Numeri che confermano quanto questa sfida sia un asset economico fondamentale per entrambe le società.

