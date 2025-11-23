Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione. Questa sera uno snodo importante: alle ore 20:45 andrà in scena il derby contro l'Inter. Da questa partita si potrà capire a che punto di crescita si trova il Milan di Massimiliano Allegri. Anche a seconda dalle prossime sfide in campionato, il mercato potrà cambiare. Il club, infatti, potrebbe pensare a possibili colpi in entrata per rinforzare la rosa soprattutto se il Milan dovesse essere ancora in corsa per obiettivi importanti tra poco più di un mese. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il derby impazza: il Diavolo tenta lo sgambetto ai cugini nerazzurri
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, il derby impazza: il Diavolo tenta lo sgambetto ai cugini nerazzurri
Calciomercato Milan, derby non solo in campo: la dirigenza rossonera potrebbe pensare a uno sgambetto ai cugini dell'Inter sul mercato. Ecco per chi
© RIPRODUZIONE RISERVATA