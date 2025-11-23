PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il derby impazza: il Diavolo tenta lo sgambetto ai cugini nerazzurri

Calciomercato Milan, il derby impazza: il Diavolo tenta lo sgambetto ai cugini nerazzurri

Calciomercato Milan, derby non solo in campo: la dirigenza rossonera potrebbe pensare a uno sgambetto ai cugini dell'Inter sul mercato. Ecco per chi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, clima derby: pronto lo sgambetto sul calciomercato all'Inter? Si punta a ...

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione. Questa sera uno snodo importante: alle ore 20:45 andrà in scena il derby contro l'Inter. Da questa partita si potrà capire a che punto di crescita si trova il Milan di Massimiliano Allegri. Anche a seconda dalle prossime sfide in campionato, il mercato potrà cambiare. Il club, infatti, potrebbe pensare a possibili colpi in entrata per rinforzare la rosa soprattutto se il Milan dovesse essere ancora in corsa per obiettivi importanti tra poco più di un mese. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

