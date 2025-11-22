Inter-Milan, tanti i punti di forza dei nerazzurri: l'analisi dell'avversario

Inter-Milan, le caratteristiche dei nerazzurri

La formazione di Chivu, come sottolineato dai canali ufficiali del club milanista, è più o meno la stessa di Inzaghi. Le caratteristiche anche, solo il palleggio per essere maggiormente in verticale è diminuito. L'Inter è comunque la squadra che ha effettuato più conclusioni dopo un recupero palla (19) ed è anche quella che ha fatto più gol (4). Solo Roma e Como hanno fatto meglio in termini di pressing e lo dice l'indice PPDA che mette i nerazzurri a 10.4. Miglior attacco con 26 gol e più conclusioni (199) fanno del biscione una squadra veramente completa. 172 sequenze su azione di almeno 10 passaggi, di cui 49 terminate con un tiro o tocco in area avversaria.