Inter-Milan, i nerazzurri vanno forte: le caratteristiche della rosa di Chivu in vista del derby

Inter-Milan, tanti i punti di forza dei nerazzurri: l'analisi dell'avversario
Inter-Milan, sono tanti i punti di forza della squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu: ecco le caratteristiche dell'avversario dei rossoneri in vista del derby di Milano in programma domani sera a San Siro
L'attesa è quasi finita, Inter e Milan domani sera scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi in un derby che potrà dire molto sullo stato di salute delle due squadre in vista del proseguo del campionato. I nerazzurri arrivano meglio forti dei due punti in più che gli separano dai rossoneri.

Inter-Milan, le caratteristiche dei nerazzurri

La formazione di Chivu, come sottolineato dai canali ufficiali del club milanista, è più o meno la stessa di Inzaghi. Le caratteristiche anche, solo il palleggio per essere maggiormente in verticale è diminuito. L'Inter è comunque la squadra che ha effettuato più conclusioni dopo un recupero palla (19) ed è anche quella che ha fatto più gol (4). Solo Roma e Como hanno fatto meglio in termini di pressing e lo dice l'indice PPDA che mette i nerazzurri a 10.4. Miglior attacco con 26 gol e più conclusioni (199) fanno del biscione una squadra veramente completa. 172 sequenze su azione di almeno 10 passaggi, di cui 49 terminate con un tiro o tocco in area avversaria.

La squadra è inoltre quella che ha concesso meno conclusioni (100), ma i gol subiti sono già 12 per un totale di due clean sheet consecutivi (contro Fiorentina e Lazio). Il punto di forza dell'Inter è in particolare l'attacco: Bonny ed Esposito si sono calati bene nella realtà, l'ex Parma è già a 4 gol e 4 assist. La regia è in mano all'ex della gara, Calhanoglu, mentre padrone assoluto della fascia sinistra è Dimarco. Due giocatori in grado di spostare gli equilibri.

