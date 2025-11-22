Sarà una domenica sera molto speciale per i tifosi di Inter e Milan a San Siro. Le due squadre milanesi di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri si scontreranno nel 183esimo Derby della Madonnina.

Da un lato ci sono i nerazzurri, che sono riusciti a recuperare punti dopo un avvio non proprio convincente; dall'altro invece abbiamo il Milan di Allegri, reduce da un brutto pareggio contro il Parma e ora alla ricerca dei 3 punti in chiave scudetto. Ma quali saranno le scelte che potrebbero fare i due allenatori? Andiamo a scoprirle insieme, ecco le probabili formazioni di Inter-Milan: