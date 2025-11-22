Sul passaggio dall'Inter al Milan:"È stata la società a mandarmi via. Nell’Inter c’erano Ronaldo, Zamorano, Recoba più Moriero e Djorkaeff. Io sarei rimasto, non è stato possibile. Mi volevano il Milan e il Lecce. Sono andato al Milan ed è scoppiato un casino. I tifosi mi consideravano un traditore".

Sugli insulti degli amici: "Sì, purtroppo. Amici, non tifosi, gente con cui fino alla sera prima andavo fuori a cena. Persone che credevo vicine e che invece mi hanno pesantemente offeso, solo per aver cambiato maglia. Giorni molto tristi. Mi chiamavano al telefono, mi insultavano e riattaccavano. Nonostante questo, nonostante il male subìto non ho mai pensato “chi me l’ha fatto fare?”. In nerazzurro avevo un sogno e quel sogno mi era stato rubato. Il Milan mi ha dato l’opportunità di tornare a inseguirlo. Io ho solo accettato".

SOMMER E MAIGNAN — Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' ci potrebbe essere un derby anche sul fronte calciomercato per il post Miagnan e Sommer, che potrebbero vivere la loro ultima stagione a Milano.

I nomi per Milan e Inter sono gli stessi: Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo,. Per i nerazzurri spazio anche a Martinez dell'Aston Villa e Vicario del Tottenham.

Sempre secondo 'Il Corriere della Sera' il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Maignan triplicandone l'ingaggio.

CHIESA AL MILAN? — Secondo Calciomercato.com, Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool. Se l'italiano non trovasse più spaziopotrebbe pensare di lasciare la Premier League e trasferirsi nuovamente in Serie A. Il Milan potrebbe essere sempre interessato all'ex Juventus. Ricordiamo che Chiesa era già stato accostato al Milan precedentemente.

Secondo O Tempo, l'ex attaccante della Juventus Kaio Jorge potrebbe far ritorno in Serie A a gennaio. Il Milan sembrerebbe essere interessato al giocatore, complice anche Allegri che lo ha già avuto a Torino.