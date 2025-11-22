Pianeta Milan
Inter-Milan, vigilia bollente: le parole di Ganz, il futuro di Maignan e nuovi nomi. Chiesa e…

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 22 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro
Quest'oggi, sabato 22 novembre 2025, molti quotidiani sportivi hanno dedicato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri, visto ormai l'imminenteil derby contro l'Inter di Chivu. Nella giornata, però, non si è parlato solamente della stracittadina, ma c'è stato spazio anche per un po' di calciomercato.Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>

LE PAROLE DI GANZ

In occasione di Inter-Milan, Maurizio Ganz, ex giocatore di entrambe, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di SportWeek.

Sul passaggio dall'Inter al Milan:"È stata la società a mandarmi via. Nell’Inter c’erano Ronaldo, Zamorano, Recoba più Moriero e Djorkaeff. Io sarei rimasto, non è stato possibile. Mi volevano il Milan e il Lecce. Sono andato al Milan ed è scoppiato un casino. I tifosi mi consideravano un traditore".

Sugli insulti degli amici: "Sì, purtroppo. Amici, non tifosi, gente con cui fino alla sera prima andavo fuori a cena. Persone che credevo vicine e che invece mi hanno pesantemente offeso, solo per aver cambiato maglia. Giorni molto tristi. Mi chiamavano al telefono, mi insultavano e riattaccavano. Nonostante questo, nonostante il male subìto non ho mai pensato “chi me l’ha fatto fare?”. In nerazzurro avevo un sogno e quel sogno mi era stato rubato. Il Milan mi ha dato l’opportunità di tornare a inseguirlo. Io ho solo accettato".

SOMMER E MAIGNAN  

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' ci potrebbe essere un derby anche sul fronte calciomercato per il post Miagnan e Sommer, che potrebbero vivere la loro ultima stagione a Milano.

I nomi per Milan e Inter sono gli stessi: Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo,. Per i nerazzurri spazio anche a   Martinez dell'Aston Villa e Vicario del Tottenham.

Sempre secondo 'Il Corriere della Sera' il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Maignan triplicandone l'ingaggio.

CHIESA AL MILAN?

Secondo Calciomercato.com, Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool. Se l'italiano non trovasse più spaziopotrebbe pensare di lasciare la Premier League e trasferirsi nuovamente  in Serie A. Il Milan potrebbe essere sempre interessato all'ex Juventus. Ricordiamo che Chiesa era già stato accostato al Milan precedentemente.

LA PUNTA

Secondo  O Tempo, l'ex attaccante della Juventus Kaio Jorge potrebbe far ritorno in Serie A a gennaio. Il Milan sembrerebbe essere interessato al giocatore, complice anche Allegri che lo ha già avuto a Torino.

