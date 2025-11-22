Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Chiesa ancora una possibilità per il Milan? Può lasciare il Liverpool durante il mercato invernale

Calciomercato Milan, Chiesa ancora nel mirino? Ecco perché potrebbe ...
Calciomercato Milan, Federico Chiesa potrebbe essere sempre un'opzione per la sessione invernale. Il giocatore può lasciare Liverpool. Ecco perché
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Si parla sempre di più di calciomercato visto che manca poco più di un mese alla prossima sessione di calciomercato di gennaio. Il Milan potrebbe essere molto attento alle possibili occasioni con due ruoli prioritaria: il difensore centrale e la punta d'area di rigore. Un calciatore potrebbe tornare in Italia e si tratta di Federico Chiesa, al momento esterno del Liverpool.

Come scrive Calciomercato.com, al momento Chiesa non è altro che un rincalzo per i reds di Slot. Se non dovesse trovare più minuti in queste settimane potrebbe pensare di lasciare la Premier League, anche perché il Liverpool potrebbe muoversi in cerca di nuovo rinforzi. Come scrive il sito specializzato, Chiesa avrebbe ancora tanti estimatori in Serie A.

Il Milan, come detto, potrebbe cercare una punta di peso, ma Chiesa potrebbe amalgamarsi bene con il reparto offensivo del Milan. Vedremo se i rossoneri penseranno davvero all'ex attaccante della Juventus per il calciomercato invernale.

