L'Udinese, in fin dei conti, è andata bene anche senza di lui e la famiglia Pozzo, dunque, a gennaio potrebbe essere disposta ad ascoltare offerte. Per il quotidiano sportivo nazionale, Kristensen può andare via per 15-20 milioni di euro: una cifra che rientra perfettamente nel range delle spese del club rossonero gestito dal fondo RedBird.
Tra un paio di settimane, oltretutto, Kristensen tornerà in campo e, pertanto, con l'inizio del nuovo anno, sarebbe abile e arruolabile per la squadra di Massimiliano Allegri. Perde infine quota, sempre per la difesa, la suggestione del ritorno di Thiago Silva: dovrebbe restare al Fluminense.
