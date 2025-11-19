Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, un difensore a gennaio: rispunta Kristensen dell’Udinese. Ecco quanto può costare

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, un difensore a gennaio: rispunta Kristensen dell’Udinese. Ecco quanto può costare

Milan, un difensore a gennaio: rispunta Kristensen dell'Udinese. Ecco quanto può costare
Thomas Kristensen, classe 2002, difensore danese dell'Udinese, può trasferirsi al Milan nella sessione invernale di calciomercato. Il Diavolo cerca un centrale e il biondo ex Aarhus, in Italia da due anni, non è mai uscito dal taccuino rossonero
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, per la sessione invernale di calciomercato, per ammissione del direttore sportivo Igli Tare, sarà alla caccia di opportunità per rinforzare il proprio organico. In particolare, il Diavolo guarderà alla difesa.

Calciomercato, il Milan è sempre su Kristensen

—  

Per la 'rosea', in pole position per il ruolo di nuovo centrale ci sarebbe Thomas Kristensen, classe 2002, difensore danese dell'Udinese, finito in fretta nei radar degli scout del club di Via Aldo Rossi. Il giocatore, molto interessante, è fermo da fine settembre per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ma potrebbe lo stesso cambiare maglia a metà stagione.

LEGGI ANCHE

L'Udinese, in fin dei conti, è andata bene anche senza di lui e la famiglia Pozzo, dunque, a gennaio potrebbe essere disposta ad ascoltare offerte. Per il quotidiano sportivo nazionale, Kristensen può andare via per 15-20 milioni di euro: una cifra che rientra perfettamente nel range delle spese del club rossonero gestito dal fondo RedBird.

LEGGI ANCHE: Milan, un attaccante in inverno per Allegri: dalla Premier League con voglia di rivalsa >>>

Tra un paio di settimane, oltretutto, Kristensen tornerà in campo e, pertanto, con l'inizio del nuovo anno, sarebbe abile e arruolabile per la squadra di Massimiliano Allegri. Perde infine quota, sempre per la difesa, la suggestione del ritorno di Thiago Silva: dovrebbe restare al Fluminense.

Leggi anche
Milan, un attaccante in inverno per Allegri: dalla Premier League con voglia di rivalsa
Calciomercato Milan, Tare non perde di vista tre obiettivi: ma c’è concorrenza. Le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA