Calciomercato Milan, tre obiettivi restano nel mirino di Tare: le ultime

A poche settimane dall'apertura del calciomercato di gennaio, il Milan non vuole farsi trovare impreparato: tre obiettivi restano nel mirino di Tare. Le ultime sulle mosse dei rossoneri
Mentre il Milan di Massimiliano Allegri è concentrato sul prossimo e attesissimo derby di Milanocontro l'Inter, la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di rinforzare una rosa che ha indubbiamente bisogno di innesti. In particolare sono tre i giocatori nel mirino del ds milanista, Igli Tare.
Calciomercato Milan, spunta una nuova pista
Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa su "Gazzetta.it", il diavolo sarebbe ancora sulle tracce di Pellegrino, attaccante del Parma. Tuttavia per il giocatore ci sarebbe però la concorrenza della Bundesliga dove alcuni osservatori sono giunti in Italia per visionare l'argentino. Per averlo servono però 20-25 milioni. Sempre per l'attacco da settimane si parla di Giovane del Verona, sul calciatore c'è però l'interesse anche dell'Inter. I gialloblù chiedono 20 milioni. Un nome nuovo, sempre secondo Carlo Laudisa è Palestra, esterno del Cagliari cresciuto all'Atalanta. Su di lui c'è però l'interesse della Juventus e di club della Premier League.