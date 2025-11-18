Calciomercato Milan, tre obiettivi restano nel mirino di Tare: le ultime

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Tare non perde di vista tre obiettivi: ma c’è concorrenza. Le ultime

A poche settimane dall'apertura del calciomercato di gennaio, il Milan non vuole farsi trovare impreparato: tre obiettivi restano nel mirino di Tare. Le ultime sulle mosse dei rossoneri
Mentre il Milan di Massimiliano Allegri è concentrato sul prossimo e attesissimo derby di Milanocontro l'Inter, la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di rinforzare una rosa che ha indubbiamente bisogno di innesti. In particolare sono tre i giocatori nel mirino del ds milanista, Igli Tare.

Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa su "Gazzetta.it", il diavolo sarebbe ancora sulle tracce di Pellegrino, attaccante del Parma. Tuttavia per il giocatore ci sarebbe però la concorrenza della Bundesliga dove alcuni osservatori sono giunti in Italia per visionare l'argentino. Per averlo servono però 20-25 milioni. Sempre per l'attacco da settimane si parla di Giovane del Verona, sul calciatore c'è però l'interesse anche dell'Inter. I gialloblù chiedono 20 milioni. Un nome nuovo, sempre secondo Carlo Laudisa è Palestra, esterno del Cagliari cresciuto all'Atalanta. Su di lui c'è però l'interesse della Juventus e di club della Premier League.

Non va infine dimenticato il discorso rinnovo per Maignan: il futuro del francese al Milan è sempre più incerto. Per sostituirlo il club ha pensato a Caprile del Cagliari: ma per averlo servono almeno 25 milioni di euro.

 

