Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, fu uno dei protagonisti di un derby contro l'Inter andato in scena il 21 ottobre 2001 e finito 2-4 per il Milan di Terim. Intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex giocatore rossonero, ed attuale allenatore dell'Al-Arabi, ha voluto spendere alcune parole sulla stracittadina, ma non solo. Durante l'intervista, Contra ha voluto ricordare anche i rapporti instaurati in rossonero, riferendo anche chi, secondo lui, è il favorito domenica sera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul derby del 2001:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Contra: “Derby del 2001? Un primo tempo sofferto, poi tre reti in sei minuti”
INTERVISTE
Contra: “Derby del 2001? Un primo tempo sofferto, poi tre reti in sei minuti”
Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, ha voluto spendere alcune parole sul derby
Derby Inter-Milan, i ricordi di Contra alla 'rosea'—
LEGGI ANCHE: Thiaw: "Milan, grande club, tifosi incredibili. Allegri top. Me ne sono andato perché ..." | Esclusiva
Sul derby Inter-Milan 2-4 del 21 ottobre 2001: «Un primo tempo sofferto e chiuso sotto nel punteggio per 1-0. Poi il mio ingresso in campo con compiti offensivi perché non giocai terzino destro, ma quasi esterno d’attacco con l’obiettivo di fare più cross che potevo: segnammo tre reti in sei minuti e centrammo un grande successo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA