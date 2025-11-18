Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Modric: “Manca tanto al Mondiale, ora dobbiamo concentrarci sul club. Poi…”

INTERVISTE

Milan, Modric: “Manca tanto al Mondiale, ora dobbiamo concentrarci sul club. Poi…”

Milan-Napoli, Pellegatti: 'Modric? Ha chiesto scusa a Leao'. Ecco il motivo
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato del suo momento tra sfide con i rossoneri e Croazia con cui ha conquistato il pass per i Mondiali in programma nel 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Le sue dichiarazioni
Redazione PM

Nonostante i quarant'anni Luka Modric è ancora in una fase importante della sua carriera. Con la Croazia ha da pochi giorni conquistato la qualificazione ai Mondiali, i quinti della sua carriera, che si terranno nel 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Non solo l'ex stella del Real Madrid sta vivendo quasi una seconda giovinezza con la maglia del Milan dove in questa campionato è sempre partito titolare segnando anche un gol e due assist.

Milan, le parole di Modric sul futuro

—  

È stato proprio lo stesso talentuoso centrocampista a fare il punto sul momenti che sta attraversando tra Milan e Croazia. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista a Sportske novosti. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

Sui Mondiali:"Non vediamo l'ora di scoprire con chi saremo sorteggiati nel girone. Non vediamo l'ora di vedere contro chi giocheremo, ma anche su quale costa andremo. Manca ancora tanto tempo al Mondiale, ora dobbiamo concentrarci sui club e fare del nostro meglio per affrontare le sfide che ci attendono. Poi ci concentreremo sulla nazionale".

LEGGI ANCHE: Lewandowski-Milan, si può ... anche se non subito: contatti con l'agente. Arriverà se ...

Sul suo segreto: "Forse ci vorrà più tempo per spiegarlo, ma dico sempre: la cosa più importante è l'amore per quello che faccio. Amo il calcio, è tutto per me. La famiglia viene prima di tutto, ma poi c'è il calcio che è tutto per me. Quell'amore che provo ancora oggi è uno dei motivi per cui continuo ad andare avanti".

 

Leggi anche
Derby, Perisic: “Il mio capitano Modric è del Milan, ma io tifo sempre Inter”
Inter-Milan, Schelotto: “Il gol nel derby l’emozione più grande della carriera. Ecco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA