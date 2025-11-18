Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato del suo momento tra sfide con i rossoneri e Croazia con cui ha conquistato il pass per i Mondiali in programma nel 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Le sue dichiarazioni

Redazione PM 18 novembre - 14:26

Nonostante i quarant'anni Luka Modric è ancora in una fase importante della sua carriera. Con la Croazia ha da pochi giorni conquistato la qualificazione ai Mondiali, i quinti della sua carriera, che si terranno nel 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Non solo l'ex stella del Real Madrid sta vivendo quasi una seconda giovinezza con la maglia del Milan dove in questa campionato è sempre partito titolare segnando anche un gol e due assist.