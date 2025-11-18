Thiaw: “Milan, grande club, tifosi incredibili. Allegri top. Me ne sono andato perché …” | Esclusiva
Sui Mondiali:"Non vediamo l'ora di scoprire con chi saremo sorteggiati nel girone. Non vediamo l'ora di vedere contro chi giocheremo, ma anche su quale costa andremo. Manca ancora tanto tempo al Mondiale, ora dobbiamo concentrarci sui club e fare del nostro meglio per affrontare le sfide che ci attendono. Poi ci concentreremo sulla nazionale".
Sul suo segreto: "Forse ci vorrà più tempo per spiegarlo, ma dico sempre: la cosa più importante è l'amore per quello che faccio. Amo il calcio, è tutto per me. La famiglia viene prima di tutto, ma poi c'è il calcio che è tutto per me. Quell'amore che provo ancora oggi è uno dei motivi per cui continuo ad andare avanti".
