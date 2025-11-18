Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Lewandowski-Milan, si può … anche se non subito: contatti con l’agente. Arriverà se …

CALCIOMERCATO MILAN

Lewandowski-Milan, si può … anche se non subito: contatti con l’agente. Arriverà se …

Milan in missione per Lewandowski: perché può diventare possibile il suo arrivo
Robert Lewandowski, fortissimo attaccante polacco classe 1988 in odore di svincolo a fine stagione dal Barcellona, al Milan nel prossimo calciomercato estivo? L'operazione non è poi così folle come potrebbe sembrare. Ecco il perché in questo...
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, in vista della stagione 2026-2027, il Milan - nel solco dei recenti arrivi di Luka Modrić e Adrien Rabiot nell'ultimo calciomercato estivo - vuole aumentare ulteriormente il tasso di esperienza e di mentalità vincente a Milanello: il nome di Robert Lewandowski, dal punto di vista tecnico in campo e umano per lo spogliatoio, rappresenta il top in tal senso.

Calciomercato, affondo Milan su Lewandowski. Ma per giugno

—  

A gennaio, nonostante le indiscrezioni che giungono dalla Spagna, l'operazione di calciomercato per Lewandowski al Milan non è fattibile per due motivi. Costi e volontà dell'attaccante polacco, classe 1988, che non intende muoversi da Barcellona a stagione in corso. A giugno, invece, aperture potrebbero arrivare se l'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund dovesse andare incontro alle esigenze economiche del club di Via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Contra ricorda il derby Inter-Milan: "Il mio gol, grande emozione in una partita che non è come le altre" >>>

In questo aspetto, ha evidenziato 'Tuttosport', non sono di certo casuali i contatti con Pini Zahavi, agente di Lewandowski, il quale, in estate, ha portato in rossonero un altro suo assistito, il francese Christopher Nkunku. Lewandowski, a Barcellona dalla stagione 2022-2023, ha finora segnato 108 gol e fornito 20 assist in 159 partite disputate con la maglia dei blaugrana.

Leggi anche
Attaccante cercasi: Milan, occasione Füllkrug. I pro e i contro sull’arrivo del tedesco
Milan, il colpo dalla rivale che può risolvere due problemi: c’è già il sì di mister Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA