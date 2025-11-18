In questo aspetto, ha evidenziato 'Tuttosport', non sono di certo casuali i contatti con Pini Zahavi, agente di Lewandowski, il quale, in estate, ha portato in rossonero un altro suo assistito, il francese Christopher Nkunku. Lewandowski, a Barcellona dalla stagione 2022-2023, ha finora segnato 108 gol e fornito 20 assist in 159 partite disputate con la maglia dei blaugrana.