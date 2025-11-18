Calciomercato Milan: il Diavolo torna su Füllkrug? — Classe 1993, tedesco, Füllkrug era già stato seguito dal Milan nell'estate 2024, quando era in uscita dal Borussia Dortmund. Si trasferì, invece, per 27 milioni di euro al West Ham. Nella sua esperienza inglese, però, finora Füllkrug non ha avuto le soddisfazioni che cercava.

Appena 3 gol e 2 assist in 877' diluiti, nella scorsa stagione, in 20 presenze tra Premier League (18), FA Cup e Coppa di Lega. Quest'annata, poi, è iniziata con 385' in 7 partite tra campionato e coppa nazionale, con un infortunio muscolare piuttosto serio dal quale sta per rientrare.

Esperienza negativa a Londra. Ma ha voglia di rivalsa — Füllkrug, quindi, non ha proseguito in Inghilterra nel solco dei fasti con il BvB in patria. Il quotidiano capitolino ha evidenziato come non sia un bomber implacabile e come non stia vivendo una fase particolarmente calda della sua carriera. A gennaio, però, in un calciomercato avaro di veri colpi, con la coperta delle occasioni piuttosto corta, potrebbe servire al Diavolo.

Il numero 11 degli 'Hammers', con un sola partita a settimana e con tanta voglia di rivalsa, potrebbe rivelarsi il centravanti di peso con le caratteristiche che mancano ad Allegri. Le valutazioni, dunque, sono in corso e proseguiranno anche nelle prossime settimane.