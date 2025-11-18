Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri, alla ricerca di un attaccante da area di rigore per la sessione invernale di calciomercato, potrebbe tornare su Niclas Füllkrug, oggi al West Ham ma già seguito quando militava nel Borussia Dortmund. Il punto
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nell'imminente sessione invernale di calciomercato il Milan cercherà le occasione giuste, senza spendere troppo, per regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un paio di pedine che serviranno per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Tra queste, un attaccante centrale, da area di rigore, già un target per l'ultima estate di calciomercato. Il Milan cerca un centravanti di esperienza, che sia pronto subito e possibilmente 'low cost': per il 'CorSport', l'identikit risponde al nome di Niclas Füllkrug.

Calciomercato Milan: il Diavolo torna su Füllkrug?

Classe 1993, tedesco, Füllkrug era già stato seguito dal Milan nell'estate 2024, quando era in uscita dal Borussia Dortmund. Si trasferì, invece, per 27 milioni di euro al West Ham. Nella sua esperienza inglese, però, finora Füllkrug non ha avuto le soddisfazioni che cercava.

Appena 3 gol e 2 assist in 877' diluiti, nella scorsa stagione, in 20 presenze tra Premier League (18), FA Cup e Coppa di Lega. Quest'annata, poi, è iniziata con 385' in 7 partite tra campionato e coppa nazionale, con un infortunio muscolare piuttosto serio dal quale sta per rientrare.

Esperienza negativa a Londra. Ma ha voglia di rivalsa

Füllkrug, quindi, non ha proseguito in Inghilterra nel solco dei fasti con il BvB in patria. Il quotidiano capitolino ha evidenziato come non sia un bomber implacabile e come non stia vivendo una fase particolarmente calda della sua carriera. A gennaio, però, in un calciomercato avaro di veri colpi, con la coperta delle occasioni piuttosto corta, potrebbe servire al Diavolo.

Il numero 11 degli 'Hammers', con un sola partita a settimana e con tanta voglia di rivalsa, potrebbe rivelarsi il centravanti di peso con le caratteristiche che mancano ad Allegri. Le valutazioni, dunque, sono in corso e proseguiranno anche nelle prossime settimane.

