Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l'attacco: l'indiscrezione

Calciomercato Milan, un nuovo profilo per l'attacco sarebbe stato proposto al club rossonero: sulle sue tracce c'è anche la concorrenza di un altro club italiano. Ecco di chi si tratta
Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino. L'obiettivo dichiarato in casa Milan è l'arrivo di un uovo attaccante, sebbene è naturale che non si possa puntare su nomi grossi. Il rendimento di Gimenez e Nknku è stato fin qui a dir poco deludente (un gol per entrambi in Coppa Italia contro il Lecce). Le prestazioni dei due centravanti hanno di fatto costretto il ds Igli Tare a guardarsi altrove.
Calciomercato Milan, proposto un attaccante ai rossoneri
—
In questo senso, stando a quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano per i rossoneri sarebbe ritornata di moda la pista che porta a Fullkrug. L'attaccante del West Ham era stato già cercato dal Milan lo scorso anno, ma alla fine arrivò Abraham. Secondo il giornalista, dopo un incontro a Londra, il club inglese avrebbe infatti comunicato allo stesso giocatore che non rientra più nei suoi piani e che la sua esperienza finirà a gennaio.