Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, proposto un attaccante per gennaio: c’è anche un altro club italiano. Di chi si tratta

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, proposto un attaccante per gennaio: c’è anche un altro club italiano. Di chi si tratta

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l'attacco: l'indiscrezione
Calciomercato Milan, un nuovo profilo per l'attacco sarebbe stato proposto al club rossonero: sulle sue tracce c'è anche la concorrenza di un altro club italiano. Ecco di chi si tratta
Redazione PM

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino. L'obiettivo dichiarato in casa Milan è l'arrivo di un uovo attaccante, sebbene è naturale che non si possa puntare su nomi grossi. Il rendimento di Gimenez e Nknku è stato fin qui a dir poco deludente (un gol per entrambi in Coppa Italia contro il Lecce). Le prestazioni dei due centravanti hanno di fatto costretto il ds Igli Tare a guardarsi altrove.

Calciomercato Milan, proposto un attaccante ai rossoneri

—  

In questo senso, stando a quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano per i rossoneri sarebbe ritornata di moda la pista che porta a Fullkrug. L'attaccante del West Ham era stato già cercato dal Milan lo scorso anno, ma alla fine arrivò Abraham. Secondo il giornalista, dopo un incontro a Londra, il club inglese avrebbe infatti comunicato allo stesso giocatore che non rientra più nei suoi piani e che la sua esperienza finirà a gennaio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pellegatti suggerisce: “Milan, Mateta sarebbe perfetto”. L’indiscrezione su Gimenez>>>

Di conseguenza il classe 1993 può diventare un'opportunità per il club rinforzarsi in attacco, in Serie A oltre al Milan c'è anche la Roma. Staremo a vedere se il giocatore potrà diventare un obiettivo concreto per la dirigenza milanista.

Leggi anche
Angori nel mirino del Milan, l’indiscrezione di calciomercato: “Da monitorare per...
Pellegatti suggerisce: “Milan, Mateta sarebbe perfetto”. L’indiscrezione su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA