Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l'attacco: l'indiscrezione

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino. L'obiettivo dichiarato in casa Milan è l'arrivo di un uovo attaccante, sebbene è naturale che non si possa puntare su nomi grossi. Il rendimento di Gimenez e Nknku è stato fin qui a dir poco deludente (un gol per entrambi in Coppa Italia contro il Lecce). Le prestazioni dei due centravanti hanno di fatto costretto il ds Igli Tare a guardarsi altrove.