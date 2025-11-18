Derby, Perisic: “Il mio capitano Modric è del Milan, ma io tifo sempre Inter”

Perisic, che in Montenegro-Croazia ha sbloccato avviato la rimonta croata dallo 0-2 al 3-2 realizzando un calcio di rigore al 37', ha parlato così a 'SportMediaset' della partita e non soltanto. "Abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, però come al solito abbiamo dimostrato carattere e lottato fino all'ultimo minuto, questo è importante. Le difficoltà dell'Italia? Non lo so, non posso spiegarlo. Noi proviamo a essere sempre squadra, lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni ed è questo che conta, solo così puoi ottenere risultati buoni".
Non poteva, però, mancare una battuta anche sul derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Perisic ha realizzato due gol nel derby contro i rossoneri: uno al 92' nel 2-2 del derby del 20 ottobre 2016; l'altro, invece, al 38' nell'1-2 con cui il Diavolo vinse - con la doppietta di Olivier Giroud - il derby del 5 febbraio 2022. "Tifo sempre Inter. Il mio capitano Luka Modric è adesso un giocatore del Milan, vedremo domenica che cosa succederà (ride, n.d.r.)", ha detto Perisic.
