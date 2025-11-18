Pianeta Milan
Derby, Perisic: “Il mio capitano Modric è del Milan, ma io tifo sempre Inter”

Il croato Ivan Perisic, centrocampista classe 1989 del PSV Eindhoven con un passato nella Serie A italiana con la maglia dell'Inter, ha parlato del derby di domenica sera a 'San Siro' contro il Milan e del suo capitano in Nazionale, Luka Modric
L'esterno offensivo croato Ivan Perisic, classe 1989, ha vissuto una bella esperienza, nella Serie A italiana, con la maglia dell'Inter per sei stagioni non consecutive (2015-2019 e 2020-2022). In nerazzurro, per lui, ben 254 presenze, con 55 gol e 49 assist al suo attivo e 3 trofei in bacheca, ovvero uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2021 e una Coppa Italia nel 2022.

Derby Inter-Milan, la battuta di Perisic

Oggi Perisic milita in Olanda, nel PSV Eindhoven, ma è ancora un giocatore decisivo, nonché punto di forza della sua Nazionale, la Croazia, che, con la vittoria per 3-2 in casa del Montenegro nell'ultima partita del Gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali 2026 ha certificato la sua presenze alla kermesse iridata, strappata aritmeticamente con la vittoria di qualche giorno prima (3-1) in casa contro le Isole Far Øer.

Perisic, che in Montenegro-Croazia ha sbloccato avviato la rimonta croata dallo 0-2 al 3-2 realizzando un calcio di rigore al 37', ha parlato così a 'SportMediaset' della partita e non soltanto. "Abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, però come al solito abbiamo dimostrato carattere e lottato fino all'ultimo minuto, questo è importante. Le difficoltà dell'Italia? Non lo so, non posso spiegarlo. Noi proviamo a essere sempre squadra, lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni ed è questo che conta, solo così puoi ottenere risultati buoni".

LEGGI ANCHE: Contra ricorda il derby Inter-Milan: "Il mio gol, grande emozione in una partita che non è come le altre" >>>

Non poteva, però, mancare una battuta anche sul derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Perisic ha realizzato due gol nel derby contro i rossoneri: uno al 92' nel 2-2 del derby del 20 ottobre 2016; l'altro, invece, al 38' nell'1-2 con cui il Diavolo vinse - con la doppietta di Olivier Giroud - il derby del 5 febbraio 2022. "Tifo sempre Inter. Il mio capitano Luka Modric è adesso un giocatore del Milan, vedremo domenica che cosa succederà (ride, n.d.r.)", ha detto Perisic.

