Derby, Perisic: “Il mio capitano Modric è del Milan, ma io tifo sempre Inter”

Perisic, che in Montenegro-Croazia ha sbloccato avviato la rimonta croata dallo 0-2 al 3-2 realizzando un calcio di rigore al 37', ha parlato così a 'SportMediaset' della partita e non soltanto. "Abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, però come al solito abbiamo dimostrato carattere e lottato fino all'ultimo minuto, questo è importante. Le difficoltà dell'Italia? Non lo so, non posso spiegarlo. Noi proviamo a essere sempre squadra, lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni ed è questo che conta, solo così puoi ottenere risultati buoni".