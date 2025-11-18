Se Tonali, suo ex compagno al Milan, ha avuto un ruolo chiave nel convincerlo a partire: "No, non ho parlato con lui quando ero a Milano. Quando sono arrivato in Inghilterra mi ha spiegato che Newcastle è una grande città, la squadra è grande, non come Milano, ma... è carina, i tifosi sono incredibili"

Più caldi di quelli del Milan? "Difficile, i tifosi di Milan sono incredibili."

Volevi giocare di più al Milan? "Sì, ho avuto tre anni buoni con il Milan. Alla fine non ho giocato tanto. Allegri mi aveva detto che avrei giocato, ma volevo trovare qualcosa di nuovo"

Sei sorpreso che la difesa stia facendo bene? No, no, no. Perché Pavlovic, Gabbia e Tomori sono giocatori forti, ho giocato con loro tre anni, con Pavlovic un anno, ma loro sono giocatori forti, con questo allenatore, con Allegri sono molto molto forti, hanno esperienza. Ho visto qualche partita del Milan quest'anno, loro difendono molto bene"

Può vincere lo Scudetto il Milan? "Speriamo, speriamo, ho parlato con Fik (Tomori, ndr) di due anni fa, speriamo. Forza Milan!"