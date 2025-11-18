Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan esclusive ESCLUSIVA – Thiaw: “Milan, ecco perchè me ne sono andato. Allegri mi diceva che..”

ESCLUSIVE

ESCLUSIVA – Thiaw: “Milan, ecco perchè me ne sono andato. Allegri mi diceva che..”

ESCLUSIVA – Thiaw: “Milan, ecco perchè me ne sono andato. Allegri mi diceva che..” - immagine 1
Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001 passato dal Milan al Newcastle ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'PianetaMilan.it'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001 passato dal Milan al Newcastle per ben 40 milioni di euro, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'PianetaMilan.it', al giornalista Alessandro Schiavone. Il giovane difensore centrale è tornato a parlare del suo periodo in rossonero, commentando anche l'attuale difesa del Milan e spiegando di chi sia stata la decisione legata al suo trasferimento. Ecco, di seguito, le sue parole:

Dal Milan al Newcastle, è stata una tua decisione? "Ho deciso io di andare a Newcastle. Sì, sono contento."

Era impossibile dire di no alla Premier League, alla Champions League? "Il Milan è un grande club, era difficile, ma secondo me era il momento giusto per provare qualcosa di nuovo. Allora ho sentito il Newcastle e alla fine ho detto sì."

LEGGI ANCHE

Se Tonali, suo ex compagno al Milan, ha avuto un ruolo chiave nel convincerlo a partire: "No, non ho parlato con lui quando ero a Milano. Quando sono arrivato in Inghilterra mi ha spiegato che Newcastle è una grande città, la squadra è grande, non come Milano, ma... è carina, i tifosi sono incredibili"

Più caldi di quelli del Milan? "Difficile, i tifosi di Milan sono incredibili."

Volevi giocare di più al Milan? "Sì, ho avuto tre anni buoni con il Milan. Alla fine non ho giocato tanto. Allegri mi aveva detto che avrei giocato, ma volevo trovare qualcosa di nuovo"

LEGGI ANCHE: Contra ricorda il derby Inter-Milan: "Il mio gol, grande emozione in una partita che non è come le altre"

Sei sorpreso che la difesa stia facendo bene?  No, no, no. Perché Pavlovic, Gabbia e Tomori sono giocatori forti, ho giocato con loro tre anni, con Pavlovic un anno, ma loro sono giocatori forti, con questo allenatore, con Allegri sono molto molto forti, hanno esperienza. Ho visto qualche partita del Milan quest'anno, loro difendono molto bene"

Può vincere lo Scudetto il Milan? "Speriamo, speriamo, ho parlato con Fik (Tomori, ndr) di due anni fa, speriamo. Forza Milan!"

Leggi anche
Milan-Fiorentina, si giocherà ancora in maglia gialla | PM News
Milan, non si allenano Nkunku ed Estupinan: ecco come stanno | PM

© RIPRODUZIONE RISERVATA