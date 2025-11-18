Per 'Tuttosport', dall'entourage di Saelemaekers filtra tanto ottimismo. Nonché la volontà, dichiarata più volte anche esplicitamente dallo stesso calciatore, di voler restare in rossonero. Anche perché si è riguadagnato il Milan con le ottime prestazioni sul campo anche grazie ai due anni trascorsi in prestito tra Bologna e Roma.
Tomori, legatissimo come il belga ai colori rossoneri, potrebbe presto firmare il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2029, allungando l'attuale accordo con la società meneghina. Ed evitando, così, di lasciare Milano dopo essere stato ad un passo dall'addio (Juventus prima, Tottenham poi) appena qualche mese fa.
