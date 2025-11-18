Pianeta Milan
Milan, il punto sulle trattative per il rinnovo del contratto di Saelemaekers e Tomori

Milan, il punto sulle trattative per il rinnovo del contratto di Saelemaekers e Tomori
Il Milan è in trattativa con due elementi cardine dell'undici titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, per il rinnovo del loro contratto, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027. Ecco le ultime news su di...
'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle trattative che il Milan ha messo in piedi per il rinnovo del contratto di due elementi cardine della formazione titolare di Massimiliano Allegri, vale a dire Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi - stando così le cose - si esaurirà il prossimo 30 giugno 2027.

Per quanto concerne Saelemaekers, fin qui sempre impiegato da Allegri (13 partite su 13 tra Serie A e Coppa Italia, con 2 gol e 3 assist in 1.095' sul terreno di gioco), l'intenzione del Milan è quella di prolungare il contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un'ulteriore stagione (con vista, dunque, sul 2030). Ovviamente, con un adeguamento consistente dello stipendio.

Per 'Tuttosport', dall'entourage di Saelemaekers filtra tanto ottimismo. Nonché la volontà, dichiarata più volte anche esplicitamente dallo stesso calciatore, di voler restare in rossonero. Anche perché si è riguadagnato il Milan con le ottime prestazioni sul campo anche grazie ai due anni trascorsi in prestito tra Bologna e Roma.

Tomori, legatissimo come il belga ai colori rossoneri, potrebbe presto firmare il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2029, allungando l'attuale accordo con la società meneghina. Ed evitando, così, di lasciare Milano dopo essere stato ad un passo dall'addio (Juventus prima, Tottenham poi) appena qualche mese fa.

