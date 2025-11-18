Il Milan è in trattativa con due elementi cardine dell'undici titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, per il rinnovo del loro contratto, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027. Ecco le ultime news su di...

Daniele Triolo Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 17:02)

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle trattative che il Milan ha messo in piedi per il rinnovo del contratto di due elementi cardine della formazione titolare di Massimiliano Allegri, vale a dire Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi - stando così le cose - si esaurirà il prossimo 30 giugno 2027.