Tantissimo spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 18 novembre 2025. C'è il derby di Milano alle porte, è vero, ma la sosta Nazionali ha consentito - come di consueto - di poter fare un punto della situazione sul mercato che verrà, tanto per l'inverno quanto per l'estate. Con il club di Via Aldo Rossi che promette di esserne assoluto protagonista. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA