In questi giorni, a Milanello, Estupiñán secondo la 'rosea' ha ritrovato forma e fiducia dopo un periodo non propriamente positivo. Bartesaghi - che nel pomeriggio, alle ore 18:30, giocherà con l'Italia Under 21 in Montenegro - è stato convincente, sicuramente più del sudamericano, nelle occasioni in cui Allegri lo ha chiamato in causa e giocherebbe, nel caso, il suo primo derby di Milano da titolare.
LEGGI ANCHE: Milan, il colpo dalla rivale che può risolvere due problemi: c’è già il sì di mister Allegri >>>
Anche Estupiñán sarebbe un debuttante nella stracittadina. Ma a 27 anni compiuti, con 91 presenze nella Liga e altre 84 di Premier League alle spalle, può vantare esperienza in più. Pertanto, parte leggermente avvantaggiato nel ballottaggio con vista derby.
© RIPRODUZIONE RISERVATA