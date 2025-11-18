In questi giorni, a Milanello, Estupiñán secondo la 'rosea' ha ritrovato forma e fiducia dopo un periodo non propriamente positivo. Bartesaghi - che nel pomeriggio, alle ore 18:30, giocherà con l'Italia Under 21 in Montenegro - è stato convincente, sicuramente più del sudamericano, nelle occasioni in cui Allegri lo ha chiamato in causa e giocherebbe, nel caso, il suo primo derby di Milano da titolare.