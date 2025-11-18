Pianeta Milan
Derby, chi giocherà a sinistra nel 3-5-2 del Milan di Allegri? C’è una sensazione

Inter-Milan, chi gioca a sinistra? La previsione in vista del derby di domenica sera
Per Inter-Milan, il derby di Milano in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro', il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha un dubbio di formazione legato al chi far giocare a sinistra nel suo 3-5-2. Le ultime notizie
Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si svolgerà Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026: come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per questo derby della Madonnina, il tecnico Massimiliano Allegri ha un dubbio di formazione.

Derby, chi giocherà titolare in Inter-Milan tra Estupiñán e Bartesaghi?

Il suo interrogativo è sul chi far giocare sulla fascia sinistra, nel suo 3-5-2, tra Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi. Il primo ha giocato titolare a Parma, causando due disastri in occasione delle due reti dei padroni di casa. Ha saltato gli impegni della sua Nazionale, l'Ecuador, di comune accordo con il club rossonero, per recuperare in pieno dall'infortunio alla caviglia.

In questi giorni, a Milanello, Estupiñán secondo la 'rosea' ha ritrovato forma e fiducia dopo un periodo non propriamente positivo. Bartesaghi - che nel pomeriggio, alle ore 18:30, giocherà con l'Italia Under 21 in Montenegro - è stato convincente, sicuramente più del sudamericano, nelle occasioni in cui Allegri lo ha chiamato in causa e giocherebbe, nel caso, il suo primo derby di Milano da titolare.

Anche Estupiñán sarebbe un debuttante nella stracittadina. Ma a 27 anni compiuti, con 91 presenze nella Liga e altre 84 di Premier League alle spalle, può vantare esperienza in più. Pertanto, parte leggermente avvantaggiato nel ballottaggio con vista derby.

