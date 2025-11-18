Mike Maignan, portiere francese classe 1995 è lontano dal rinnovo di contratto con il Milan e dovrebbe andare via a parametro zero: la fascia di capitano del Diavolo, nella prossima stagione, dunque dovrebbe finire sul braccio di Rafael Leao
Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dalla prossima stagione (2026-2027) Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe indossare la fascia di capitano dei rossoneri che, in questo momento, è sul braccio di Mike Maignan. Non è un mistero, infatti, la prossima scadenza del contratto di Maignan con il Milan (30 giugno 2026). Così come il fatto che al momento non esistono i presupposti per arrivare ad un rinnovo.
Milan, via Maignan in estate: Leao pronto a rilevare la fascia di capitano
Dopo quanto successo in estate (offerta del Chelsea di 18 milioni di euro, 'no' del Milan alla partenza di Maignan, veto di Massimiliano Allegri alla cessione dell'estremo difensore transalpino), Maignan è rimasto al Milan, da capitano e professionista, offrendo un ottimo contributo nel fin qui positivo inizio di stagione dei rossoneri. Senza, però, parlare di rinnovo con il club: non ci sono stati più colloqui significativi per un nuovo contratto.