Milan, torna Thiago Silva? L’esperto rivela e l’agente conferma: il futuro del ‘Monstro’

Thiago Silva ritorna al Milan? L'esperto di calciomercato rivela: 'Ci risulta questo'
Si parla molto in questi giorni di un possibile ritorno di Thiago Silva, difensore centrale brasiliano classe 1984 oggi in patria, nella fila del Fluminense, al Milan nella sessione invernale di calciomercato. La verità secondo l'esperto del settore
In questi giorni il quotidiano 'Repubblica' ha lanciato una clamorosa indiscrezione che vedrebbe il Milan sulle tracce di Thiago Silva per la sessione invernale di calciomercato (LEGGI QUI). Il difensore centrale brasiliano, classe 1984, oggi gioca in patria, nella fila del Fluminense ma non ha mai nascosto l'amore per i colori rossoneri, vestiti per tre stagioni, tra il 2019 e il 2012, con 119 partite giocate, 6 gol segnati, 2 assist forniti e 2 trofei vinti. Ovvero uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2011.

Calciomercato, ritorno di fiamma tra Thiago Silva e il Milan? Il punto

Poi, la cessione al PSG, nell'estate 2012, per 42 milioni di euro. L'esperienza a Parigi, durata otto stagioni e quindi quella di quattro nelle fila del Chelsea prima di far ritorno in Brasile, al 'Flu', dove era iniziata la sua carriera. Ma ci sono reali chance che Thiago Silva, ancora uno dei migliori centrali di difesa al mondo nonostante i 41 anni di età compiuti, possa tornare a giocare per il Milan, per dare una mano alla squadra del suo ex allenatore Massimiliano Allegri anche solo per qualche mese?

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, non la pensa così. Ecco cosa ha detto in un video pubblicato a tal proposito sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano. "Tutti conoscono il passato di Thiago e il legame molto stretto con il Milan. Ci risulta che però in questo momento il Milan non sta pensando a un ritorno del difensore brasiliano. Silva ha un contratto di scadenza nel giugno 2026 e se il Milan volesse prenderlo a gennaio dovrebbe pagare un indennizzo: ma a oggi né il Milan sta valutando questa ipotesi, né il club brasiliano vuole privarsi del calciatore a gennaio".

Anche l'agente di Thiago Silva, Paulo Tonietto, ha sposato questo scenario, parlando in esclusiva per 'MilanPress'. “Thiago ha un contratto con il Fluminense valido fino al termine della stagione 2025-2026 e intende portarlo a termine nel pieno rispetto degli accordi presi con il club”. E per un ritorno al Milan in futuro, mai dire mai? “Sicuramente, ma non adesso”, la chiosa del procuratore di 'O Monstro'.

