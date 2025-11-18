Thiaw: “Milan, grande club, tifosi incredibili. Allegri top. Me ne sono andato perché …” | Esclusiva
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, non la pensa così. Ecco cosa ha detto in un video pubblicato a tal proposito sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano. "Tutti conoscono il passato di Thiago e il legame molto stretto con il Milan. Ci risulta che però in questo momento il Milan non sta pensando a un ritorno del difensore brasiliano. Silva ha un contratto di scadenza nel giugno 2026 e se il Milan volesse prenderlo a gennaio dovrebbe pagare un indennizzo: ma a oggi né il Milan sta valutando questa ipotesi, né il club brasiliano vuole privarsi del calciatore a gennaio".
LEGGI ANCHE: Lewandowski-Milan, si può ... anche se non subito: contatti con l'agente. Arriverà se ... >>>
Anche l'agente di Thiago Silva, Paulo Tonietto, ha sposato questo scenario, parlando in esclusiva per 'MilanPress'. “Thiago ha un contratto con il Fluminense valido fino al termine della stagione 2025-2026 e intende portarlo a termine nel pieno rispetto degli accordi presi con il club”. E per un ritorno al Milan in futuro, mai dire mai? “Sicuramente, ma non adesso”, la chiosa del procuratore di 'O Monstro'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA