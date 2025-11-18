Matteo Moretto, esperto di calciomercato, non la pensa così. Ecco cosa ha detto in un video pubblicato a tal proposito sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano. "Tutti conoscono il passato di Thiago e il legame molto stretto con il Milan. Ci risulta che però in questo momento il Milan non sta pensando a un ritorno del difensore brasiliano. Silva ha un contratto di scadenza nel giugno 2026 e se il Milan volesse prenderlo a gennaio dovrebbe pagare un indennizzo: ma a oggi né il Milan sta valutando questa ipotesi, né il club brasiliano vuole privarsi del calciatore a gennaio".