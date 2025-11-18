Pianeta Milan
Milan, Giménez via a gennaio? Sondaggi dalla Premier League. Ecco cosa e quanto serve

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri ad un anno esatto dal suo arrivo dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus. Finora il 'Bebote' non ha convinto il club di Via Aldo Rossi
Giunto dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus nel calciomercato invernale 2025, finora Santiago Giménez non ha convinto quasi nessuno al Milan. In 29 partite finora disputate con la maglia rossonera in tutte le competizioni a cavallo di due stagioni, il 'Bebote' ha realizzato 7 gol e fornito 5 assist.

Un rendimento sicuramente non all'altezza delle aspettative del club di Via Aldo Rossi e dell'investimento effettuato sul messicano classe 2001. Il quale, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbe lasciare il Diavolo nella sessione invernale di calciomercato in arrivo. A un anno esatto, dunque, dal suo approdo a Milanello.

Questo è il periodo in cui i club danno le linee guida agli agenti dei giocatori: ad alcuni viene detto di iniziare a guardarsi intorno per i propri assistiti in vista di gennaio. Secondo i 'rumors', Giménez rientra tra questi. Alcune società della Premier League inglese, nella fattispecie Sunderland e Brentford, avrebbero già sondato il terreno con l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, per inizio 2026.

Affinché si consumi, però, la separazione tra il Milan e il 'Bebote', saranno necessarie secondo il quotidiano torinese due condizioni: la presenza di un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo di almeno 25 milioni di euro. Poi, ovviamente, che questa proposta arrivi da un club gradito a Giménez. Staremo a vedere cosa succederà. Il giocatore ha ancora un mese e mezzo circa per convincere il Diavolo a puntare ancora su di lui, per il presente e per il futuro.

