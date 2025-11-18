Questo è il periodo in cui i club danno le linee guida agli agenti dei giocatori: ad alcuni viene detto di iniziare a guardarsi intorno per i propri assistiti in vista di gennaio. Secondo i 'rumors', Giménez rientra tra questi. Alcune società della Premier League inglese, nella fattispecie Sunderland e Brentford , avrebbero già sondato il terreno con l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta , per inizio 2026 .

Affinché si consumi, però, la separazione tra il Milan e il 'Bebote', saranno necessarie secondo il quotidiano torinese due condizioni: la presenza di un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo di almeno 25 milioni di euro. Poi, ovviamente, che questa proposta arrivi da un club gradito a Giménez. Staremo a vedere cosa succederà. Il giocatore ha ancora un mese e mezzo circa per convincere il Diavolo a puntare ancora su di lui, per il presente e per il futuro.