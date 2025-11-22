Milan, l'attacco è sempre più in crisi: i numeri degli ultimi anni

L'anno successivo, quindi il 2017-2018, il Milan sotto la presidenza Li Yonghong che aveva prelevato il club da Silvio Berlusconi, con il ds Mirabelli e l'ad Fassone rafforzò l'attacco con Andre Silva, considerato da tutti un grande acquisto, ma deluse le aspettative segnando solo 10 reti tra Campionato ed Europa League in 41 presenze, meglio non fece l'altro acquisto Kalinic, 6 reti in 41 presenze. L'unica nota positiva fu il giovane Cutrone che tra questa e la stagione successiva mise a segno 27 gol in 90 presenze. Nel luglio del 2018 dalla Juventus arrivò l'esperto Higuain, ma anche lui salutò dopo mezza stagione deludendo un ambiente che aveva posto in lui la massima fiducia, furono solo 8 le sue reti in 22 presenze. Al suo posto il Diavolo scelte Piatek, attaccante che fino a quel momento aveva fatto bene al Genoa, tuttavia dopo un inizio scoppiettante le sue prestazioni calarono e nel gennaio 202o la sua avventura terminò con un bilancio di 16 reti in 41 presenze.