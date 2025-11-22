Il Milan Primavera si prende un punto meritato sul campo della capolista Fiorentina e torna a smuovere la classifica dopo il ko interno contro la Juventus. I rossoneri vanno sotto al 15' per un errore di Mancioppi che fa partire l'azione viola finalizzata da Braschi che sblocca il risultato. La formazione di Renna non si fa abbattere e comincia creare occasioni importanti per arrivare al pareggio al minuto 33' grazie ad un inserimento di Ossola, su assist di Plazzotta, che batte Fel e ristabilisce la parità. I viola falliscono subito dopo un'occasione con Kone e il primo tempo si chiude in parità.