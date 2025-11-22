Pianeta Milan
Fiorentina-Milan Primavera: i rossoneri ottengono un pareggio importante e meritato. Il commento

Il commento di Fiorentina-Milan Primavera, partita della 12a giornata del campionato Primavera 1. Ecco cosa è successo durante la gara da la redazione di 'PianetaMilan.it'
Il Milan Primavera si prende un punto meritato sul campo della capolista Fiorentina e torna a smuovere la classifica dopo il ko interno contro la Juventus. I rossoneri vanno sotto al 15' per un errore di Mancioppi che fa partire l'azione viola finalizzata da Braschi che sblocca il risultato. La formazione di Renna non si fa abbattere e comincia creare occasioni importanti per arrivare al pareggio al minuto 33' grazie ad un inserimento di Ossola, su assist di Plazzotta, che batte Fel e ristabilisce la parità. I viola falliscono subito dopo un'occasione con Kone e il primo tempo si chiude in parità.

Fiorentina-Milan Primavera, pareggio importante per i rossoneri

Nella ripresa entrambe le squadre sfiorano il gol del vantaggio: i rossoneri con Castiello che centra la traversa su un tiro ben deviato da Fel, i viola con Jallow e Mazzeo nel finale. Pareggio comunque importante per i rossoneri che salgono a quota 17 punti in classifica a più uno sull'Inter, decimo in classifica.

LEGGI ANCHE: Pagelle Fiorentina-Milan Primavera 1-1: Mancioppi disastroso, male anche Cisse. Bene Scotti e Ossola

Per la formazione di Renna si trattato di buon test, giocato alla contro un avversario più forte. Nel prossimo turno i giovani diavoli sono attesi dal derby contro i nerazzurri, l'obiettivo è tornare a vincere e confermare i passi in avanti visti oggi al Viola Parl

 

