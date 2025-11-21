Haaland al Milan e i tifosi dicono no. Gimenez e Rabiot, le ultime prima del derby

Haaland al Milan nel 2019? I commenti dei tifosi non erano stati poi così positivi. Rabiot e Gimenez, come stanno? Le ultime

Alessia Scataglini 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 22:22)

Negli ultimi giorni è spuntata fuori una vecchia notizia di calciomercato che aveva 'colpito' il Milan nel lontano 2019. I rossoneri, all'epoca, potevano acquistare il giovane Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo. Ma quali erano state le reazioni di alcuni tifosi rossoneri. A parlarne è stato il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Pianeta Milan.