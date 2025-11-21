Pianeta Milan
Haaland al Milan e i tifosi dicono no. Gimenez e Rabiot, le ultime prima del derby

Haaland al Milan nel 2019? I commenti dei tifosi non erano stati poi così positivi. Rabiot e Gimenez, come stanno? Le ultime
Alessia Scataglini
Negli ultimi giorni è spuntata fuori una vecchia notizia di calciomercato che aveva 'colpito' il Milan nel  lontano 2019. I rossoneri, all'epoca, potevano acquistare il giovane Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo. Ma quali erano state le reazioni di alcuni tifosi rossoneri. A parlarne è stato il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Pianeta Milan.

La maggior parte dei tifosi rossoneri, però, non avevano reagito molto positivamente alla notizia. La cifra per il giovane, all'epoca, si aggirava intorno ai 5 milioni di euro che, però, sarebbero andati persi secondo il parere di alcuni tifosi. Difatti, i commenti al di sotto della notizia recitavano: "E' come Piatek!"; 'Un altro Andrè Silva"; "Grandissimo no" "Basta scommesse". Commenti invecchiati molto male guardando il calciatore che è diventato oggi.

Non solo Haaland, nel video si è parlato anche delle condizioni di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez in vista del derby di Milano contro l'Inter.

