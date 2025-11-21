Pianeta Milan
Svelata la classifica mondiale per media spettatori allo stadio: solo due italiane nella Top 10

Solo due italiane nella top 10 per spettatori medi allo stadio: la classifica
Il prossimo derby di Milano, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, promette un San Siro gremito come mai. Con Inter e Milan pronte a darsi battaglia per il primo posto in Serie A, la stracittadina non deluderà le attese. Tra cori,...
Il prossimo derby di Milano, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, promette un San Siro gremito come mai. Con Inter e Milan pronte a darsi battaglia per il primo posto in Serie A, la stracittadina non deluderà le attese. Tra cori, sfottò e passione, il tempio rossonero-nerazzurro tornerà a vibrare per una sfida che va oltre il campo, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Milano nel panorama calcistico mondiale.

La classifica mondiale per media spettatori

Il noto sito 'Transfermarkt' ha presentato la classifica mondiale delle squadre con la media spettatori più alta. A guidare questa speciale classifica c'è il primato indiscusso del Borussia Dortmund con più di 80 mila spettatori medi. Seguiti dai 75 mila del rivale Bayern Monaco. Tra le italiane, solo Milan e Inter rientrano nella top 10, rispettivamente al quinto e sesto posto. Roma, Napoli e Lazio restano fuori dalle prime 10 della lista, con medie spettatori rispettivamente di 61.381, 50.030 e 45.921. Di seguito viene riportata la classifica completa:

1. Borussia Dortmund (Germania): 81.265

2. Bayern Monaco (Germania): 75.000

3. Real Madrid (Spagna): 74.228

4. Manchester United (Inghilterra): 73.969

5. MIlan (Italia): 71.916

6. Inter (Italia): 69.648

7. Marsiglia (Francia): 65.025

8. Flamengo (Brasile): 63.914

9. West Ham (Inghilterra): 62.453

10. Atletico Madrid (Spagna): 61.535

